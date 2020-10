Milan: Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al Covid-19

Donnarumma, Gabbia e Hauge sono risultati negtivi agli ultimi tamponi effettuati. Ora possono riprendere tranquillamente gli allenamenti.

Buone notizie in casa rossonera. Sul proprio profilo social di Instagram la società ha dichiarato la negatività dei propri assistiti. Il messaggio si riferisce alla giornata di ieri e recita così:

“AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata l’ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti”.

È molto probabile che il giovane portiere campano sia risultato falso positivo nella precedente sessione di tamponi. Altrimenti non si spiega la sua guarigione così veloce unita all’asintomaticità.

Per il norvegese c’è la possibilità di tornare in panchina già nel match di domani contro l’Udinese. Per Gabbia, invece, c’è la possibilità di un ritorno agli allenamenti con i compagni.

