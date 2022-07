Milan – De Ketelaere: trattativa in chiusura

Nonostante il cambio di proprietà dal fondo Elliot a RedBird, i principi di mercato del Diavolo sono rimasti gli stessi, cercare profili giovani dal grande potenziale, per creare un Milan grande non solo nell’immediato ma anche nel futuro.

A questo dictat rientra sicuramente il talento belga del Club Bruges, Charles De Ketelaere, le ultimissime a riguardo.

Milan – Bruges le cifre dell’affare De Ketelaere:

Dopo una prima proposta di 20 milioni più bonus rispedita al mittente dal Club belga, il Milan sembra pronto all’affondo finale, il Diavolo è disposto a mettere sul piatto 30/35milioni per il cartellino del giocatore e un quinquennale da 2/2,5 milioni più bonus a stagione e con ingaggio a salire.

Le concorrenti dalla Premier non spaventano più, De Ketelaere non vede l’ora di arrivare a Milano e di giocare da protagonista in Serie A e di togliersi qualche soddisfazione in Champions League, dove il Milan avrà il favore di essere testa di serie ai sorteggi.

Chi è Charles De Ketelaere:

Giovanissimo, classe 2001 e già nel giro della Nazionale maggiore Belga, nell’ultima stagione con il Bruges ha messo a segno 18 goal conditi anche da 10 assist. Si tratta di un giocatore molto tecnico nonostante sia alto 1,92m, il suo ruolo naturale è il trequartista alle spalle della punta, è lì che riesce a mostrare il meglio del suo immenso talento, ma è anche un giocatore molto duttile, all’occorrenza può svariare su tutto il fronte d’attacco, caratteristica molto apprezzata da mister Pioli.