Milan – Cremonese: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è pronto a fare il suo debutto ufficiale in Serie A 2025/26, e lo farà di fronte al proprio pubblico a San Siro contro la Cremonese di Davide Nicola. Una sfida che inaugura una nuova era per i rossoneri, con l’obiettivo di tornare protagonisti in Italia e in Europa, mentre i grigiorossi vogliono confermare di poter competere nella massima serie dopo la promozione.

Dove vedere Milan-Cremonese in Diretta TV e Streaming

La partita è in programma sabato 23 agosto 2025 alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, console, PC e tablet.

Chi possiede un televisore meno recente potrà comunque seguire la partita utilizzando dispositivi esterni come Amazon Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box, Playstation o Xbox.

Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: App DAZN e sito ufficiale DAZN

Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni Milan-Cremonese

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Estupiñán, Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric; Pulisic, Gimenez. All.: Allegri

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Binacchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All.: Nicola

Analisi pre-partita

Il Milan arriva a questa sfida con grande curiosità: Allegri vuole dare subito un’identità chiara al gruppo, mentre i nuovi innesti come Modric, Pavlovic e Gimenez sono chiamati a incidere sin dal primo minuto. La vittoria in Coppa Italia contro il Bari ha dato fiducia, ma la squadra deve ancora trovare continuità dopo un precampionato altalenante.

La Cremonese di Nicola, neopromossa, sa di partire sfavorita ma ha tutte le intenzioni di mettere in difficoltà i rossoneri con pressing alto e ripartenze rapide. La squadra ha mostrato qualche difficoltà difensiva nelle amichevoli estive e dovrà alzare il livello per resistere all’attacco milanista.

Pronostico Milan-Cremonese

Il Milan parte nettamente favorito grazie alla qualità complessiva della rosa e al fattore campo. La Cremonese punterà su intensità e compattezza, ma il divario tecnico è evidente.

