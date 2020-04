Milan, buone notizie: Paolo e Daniel Maldini guariti dal Coronavirus

Circa due settimane fa Paolo Maldini aveva annunciato di essere stato colpito dal Coronavirus insieme al figlio Daniel, illustrandone anche i sintomi con un video su Instagram.

Adesso sembra proprio che il peggio sia passato e, come riportato dall’odierno numero della Gazzetta dello Sport, i due sono guariti completamente, tanto che Paolo è tornato alla sua attività dirigenziale impegnandosi per la questione relativa ai contratti dei calciatori.

In programma ci sono incontri con l’ad Ivan Gazidis, probabilmente per parlare di questioni tecniche e di mercato, e anche con una delegazione dei giocatori per trattare il taglio degli stipendi.

Anche Daniel ora sta bene e, tramite una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, ha rassicurato i tifosi e ha spiegato di aver ripreso ad allenarsi.

Padre e figlio si sono ammalati presumibilmente agli inizi di marzo; Paolo non assisté nemmeno all’ultima partita del Milan, quella dell’8 marzo persa in casa contro il Genoa.

Daniel, invece, potrebbe essersi ammalato stando a contatto con il padre o addirittura potrebbe essere stato infettato dal virus durante un allenamento o semplicemente stando in giro per altri motivi.

Ad ogni modo, è un bene che i due ora stiano meglio dopo la paura e l’isolamento forzato.

