Milan-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni (21-09-2020)

Prima partita di campionato davanti ai mille spettatori di San Siro. Entrambe le squadre vogliono partire subito con il piede forte sull’acceleratore. Rebic non è squalificato in campionato e quindi riprenderà il suo posto nell’undici titolare.

Il buongiorno si vede dal mattino, quindi partire subito con una vittoria per Milan e Bologna è fondamentale. I rossoneri guidati dall’ex Stefano Pioli sono alla ricerca di quella continuità che da 7 anni manca alla compagine rossonera. Nonostante qualche assenza bisogna vincere per partire con il piede giusto.

Il Bologna guidato in panchina dall’ex Sinisa Mihajlovic è una bella realtà del campionato italiano e quest’anno vuole provare a fare un ulteriore salto di qualità. Se il Milan può contare sull’esperienza di Ibrahimovic, i bolognesi hanno Palacio dalla loro parte.

Milan-Bologna, 1° giornata del campionato di Serie A 2020/21

Ultime sulle formazioni di Milan-Bologna:

Saranno assenti i soliti Romagnoli, Musacchio, Conti e Leao. Rebic riprenderà il suo posto nella formazione titolare con Castillejo e Calhanoglu che agiranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Kessie-Bennacer in mezzo al campo.

Schema speculare per i rossoblu, 4-2-3-1, con l’ex Poli a centrocampo, mentre avremo il tridente di trequartisti Orsolini, Soriano, Barrow, ai quali verrà affidato il compito di rifornire più palloni possibili a Rodrigo Palacio.

Probabili formazioni Milan-Bologna:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Come vedere Milan-Bologna in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Milan e Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

La gara sarà visibile anche in diretta per gli abbonati mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

C’è la possibilità costituita da Now Tv, servizio streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre la visione delle gare del massimo campionato italiano.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Bologna:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e statistiche di Milan-Bologna:

Sono 72 i precedenti a San Siro, in campionato tra Milan e Bologna. Contiamo 42 vittorie del Milan, 17 pareggi e 13 vittorie per il Bologna. L’ultima vittoria del Milan in casa risale alla scorsa stagione, fu un 5-1 grazie alle reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic, Calabria e Tomiyasu. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2011/12, grazie alle reti di Gaston Ramirez e di Ibrahimovic. L’ultima vittoria per il Bologna risale alla stagione 2015/16 con Mihajlovic sulla panchina del Milan. A segnare l’unico gol fu Giaccherini.

