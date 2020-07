Milan-Bologna Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (18-07-2020)

Ennesimo test per gli uomini di Stefano Pioli, contro una delle squadre più in forma del campionato. Il Bologna di Sinisa Mihajlović. La gara si disputerà alle 21.45, gli uomini di Pioli cercano punti per la zona Europa League, i rossoblu vogliono continuare a stupire e giocano con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

Dopo il Parma per i rossoneri c’è un’altra squadra emiliana, il Bologna dell’ex mai dimenticato Sinisa Mihajlović. Ritorna disponibile dopo la squalifica il belga Saelemaekers. Da capire se Ibrahimovic partirà titolare o meno. Da valutare l’eventuale presenza di Castillejo, almeno per la panchina.

Il Bologna ultimamente, ha fatto lo scherzetto all’Inter proprio a Milano e ha rallentato il Napoli, costringendolo al pareggio. Sinisa Mihajlović vuole raccogliere ancora punti e punterà su i calciatori che gli sapranno offrire le migliori garanzie.

Milan-Bologna, 34° giornata di Serie A



Ultime sulle formazioni di Milan-Bologna:

Stefano Pioli si baserà sempre sui suoi fedelissimi, Calabria è apparso più in forma di Conti nel match contro il Parma e potrebbe sostituirlo sulla fascia destra. Tornano titolari Bennacer e Saelemekers. Da valutare se Ibrahimovic giocherà dal primo minuto o entrerà più tardi. In caso a partire titolare nel ruolo di punta sarà uno tra Rebic e Leao.

Sinisa Mihajlović, tranne che sugli indisponibili Bani e Schouten, potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione. Dovrebbe esserci il solito 4-2-3-1, dove Barrow, il calciatore più in forma della squadra emiliana, aggirerà alle spalle di Palacio.

Probabili formazioni Milan-Bologna:

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Come vedere Milan-Bologna in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Bologna, valida per la 34° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 21:45 in streaming su DAZN. Milan-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli utenti DAZN potranno naturalmente vedere Milan-Bologna in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Bologna:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Bologna:

Sono 71 i precedenti in campionato a “San Siro” tra Milan e Bologna. Si registrano 41 vittorie del Milan, 17 pareggi e 13 successi per il Bologna. L’ultima vittoria del milan risale alla scorsa stagione, fu un 2-1 firmato da Suso, Borini e Destro. l’ultimo pareggio risale alla stagione 2011/12, Ramirez porta in vantaggio gli emiliani e Ibrahimovic pareggia al minuto 90. L’ultimo successo del rossoblu risale alla stagione 2015/16, un gol di Giaccherini affonda il Milan guidato da Siniša Mihajlović.

