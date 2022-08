Milan-Bologna 2-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Sappiamo che possiamo fare ancora meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico dei rossoneri è molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, ma vuole che la sua squadra faccia anche meglio di così.

Sulla partita in generale, si esprime così l’ex tecnico di Lazio e Inter: “La squadra ha lavorato con ritmo, collaborazione, energia per tutta la partita.

Pioli è già concentrato sul Sassuolo e sulle prossime partite, affermando che recuperare le energie sarà un elemento fondamentale, in un calendario così fitto d’impegni. Lo staff dovrà darsi da fare e fornire un grande contributo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il tecnico rossonero è soddisfatto della rosa e dei calciatori messi disposizione dalla socità. Oggi, ad esempio, non sono entrati Diaz e Origi, i quali saranno sicuramente risorse importanti, nel corso delle prossime partite.

Promosso oggi De Ketelaere per la sua prova in campo: “Deve conoscere i propri compagni, il modo di giocare, il campionato diverso, tatticismi diversi. Ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l’area. Ci vuole tempo, ma ha grande talento per far divertire i tifosi”.

Pioli promuove Leao per la grande prestazione di oggi. Il portoghese è sempre stato concentrato solo sul Milan e sulle partite da giocare.

L’allenatore del Milan, inoltre, annuncia l’arrivo del difensore Thiaw, dallo Schalke 04, il quale domani svolgerà le consuete visite mediche di rito. Viene definito da Pioli come un calciatore di grande prospettiva, dotato di fisicità, velocità, tecnica ed intelligenza.