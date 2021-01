Milan-Atalanta, Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (23-01-2021)

Partita delicata per il Milan di Pioli e l’Atalanta di Gasperini. Chiudere il girone d’andata, raccogliendo più punti possibili, è la miglior strategia che possono attuare le due squadre per quel che riguarda la zona Champions League.

Il Milan vuole cercare di continuare a dare seguito alle buone prestazioni e agli ottimi risultati che sta collezionando in questo periodo. Stefano Pioli vuole affrontare i bergamaschi al meglio delle proprie possibilità, nonostante qualche assenza.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è reduce da 9 risultati utili consecutivi e vuole continuare a macinare punti per la conquista del piazzamento Champions. Gasperini farà di tutto per sorprendere il Milan.

Milan-Atalanta, 19° giornata di serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Atalanta:

Stefano Pioli recupera dalla positività Theo Hernandez, Rebic e Krunic. Probabilmente il terzino sinistro partirà titolare. Rientra Leao dalla squalifica e Kalulu sostituisce lo squalificato Romagnoli. Probabilmente in panchina i due ultimi innesti sul mercato (Mandzukic e Tomori).

Gian Piero Gasperini non potrà probabilmente contare su Mario Pasalic. Per il resto tutti a disposizione. Due ballottaggi per il tecnico dell’Atalanta, Djimsiti -Palomino e Duvan Zapata-Muriel, con Djimsiti e Duvan Zapata favoriti nel partire titolari.

Probabili formazioni Milan-Atalanta:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

Come vedere Milan-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Milan e Atalanta, valida per la 19° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e sul canale numero 252 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Atalanta, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Atalanta:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Atalanta:

Sono 118 i precedenti in campionato tra le due squadre. Si registrano 52 vittorie del Milan, 48 pareggi e 24 vittorie. L’ultimo successo del Milan risale alle stagione 2013/14, fu un 3-0, con la doppietta di Kakà e il gol di Cristante. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, gol di Calhanoglu e Duvan Zapata. L’ultima vittoria dell’Atalanta risale alla stagione 2017/18. Fu 0-2, gol di Cristante e Ilicic.

