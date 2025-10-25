Milan, Allegri avverte i suoi: “Contro il Pisa serve concentrazione e rispetto dell’avversario”

Milan-Bologna 1-0 - Stadiosport.it

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha richiamato la squadra all’attenzione alla vigilia della sfida di questa sera contro il Pisa a San Siro, valida per l’ottava giornata di Serie A. Intervistato da Sky Sport (con dichiarazioni riportate da PianetaMilan), l’allenatore rossonero ha sottolineato come il match rappresenti una tappa insidiosa in un momento cruciale della stagione.

“È una partita che dobbiamo vincere,” ha dichiarato Allegri, riconoscendo però le difficoltà che il Milan potrebbe incontrare contro i toscani. “Sarà una gara sporca, molto combattuta. Il Pisa è una squadra fisica, forte sulle palle inattive, e dovremo mostrare massima attenzione e qualità tecnica per fare la differenza.”

Il tecnico ha poi spiegato le sue scelte di formazione, in particolare la decisione di far riposare Fikayo Tomori in vista del prossimo impegno infrasettimanale: “Tutti stanno bene, ma Tomori ha giocato tanto e tra pochi giorni abbiamo un’altra partita. De Winter ha sempre risposto positivamente quando è stato chiamato in causa, spero di aver fatto la scelta giusta.”

Nonostante il buon momento di forma dei rossoneri, Allegri ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio e concentrazione: “C’è entusiasmo, ma dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Queste sono le partite che si vincono solo rispettando l’avversario e avendo l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto.”

Un messaggio chiaro e diretto, quello del tecnico livornese, che non vuole cali di tensione dopo un inizio di stagione convincente. Il Milan punta a consolidare la propria posizione in classifica e confermare la solidità mostrata nelle ultime uscite, ma Allegri sa bene che la Serie A non concede distrazioni: contro il Pisa serviranno concretezza, intensità e lucidità mentale.

