Calciomercato Milan, non solo Kabak o Simakan: spunta Milik dal Napoli

Il Milan è attento al mercato, sia in uscita che in entrata. Ora i rossoneri stanno pensando al reparto arretrato, tra infortuni e calciatori fuori rosa. In particolare ha messo gli occhi su Ozan Kabak e Mohamed Simakan. Per l’attacco è calda la pista che porta a Milik.

Per quanto riguarda il promo nome della lista, il centrale turco che attualmente milita nello Schalke 04 Ozan Kabak, pare che sia molto vicino all’affare.

Il giocatore è molto giovane, dato che si tratta di un duemila ed era stato già trattato la scorsa estate. I tedeschi, però, avevano fatto richieste esose che i rossoneri non sono riusciti ad esaudire. 25 milioni di denaro contante per un atleta che deve ancora far vedere tutto il suo potenziale sono sembrati troppo eccessivi.

Però c’è il fatto che lo Shalke 04 stia attraversando una crisi finanziaria importante. Questo potrebbe spingere i rossoneri ad abbassare la richiesta a 20 milioni (15 + 5 di bonus).

Un altro giovane sempre classe 2000 nel mirino di Maldini e si tratta del francesce Mohamed Simakan, attualmente militante nello Strasburgo. Questo affare a 10 milioni di euro potrebbe essere chiuso nel giro di pochi giorni.

In avanti la pista che porta a Milik rimane comunque calda. 20 milioni è la richiesta di De Laurentiis per lasciarlo partire. Il centravanti polacco non disdegnerebbe Milano quale suo approdo, ma i partenopei devono abbassare le pretese.

