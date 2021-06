I migliori siti di scommesse italiani per giocare in modo sicuro

Scommettere online non è mai stato così facile: vediamo insieme la Top 3 dei migliori siti di scommesse italiani costituita da Eurobet, Sisal e Better (Lottomatica).

Quello delle scommesse online, si sa, è un mondo in continua espansione. Sono milioni gli utenti che ogni giorno tentano di portare a casa qualche “spicciolo” attraverso il gioco online che, non dimentichiamolo, dev’essere innanzitutto un’esperienza divertente che non deve mai scadere nella dipendenza. Un’esperienza che si realizza ovviamente attraverso la consultazione di vari siti di scommesse presenti in rete tra i quali figura anche quella che è considerata la Top 3 dei migliori siti di scommesse italiani: Eurobet, Sisal e Better.

Migliori siti di scommesse italiani.

Migliori siti di scommesse italiani: Eurobet

Tra i migliori siti di scommesse italiani non può non figurare Eurobet. Il noto bookmaker con sede a Roma è infatti uno dei migliori nel panorama delle scommesse online in Italia. Un sito di scommesse di altissima qualità che permette di accedere, una volta creato un account, a tanti bonus, quote elevate e scommesse sportive di ogni tipo. Il bonus di benvenuto poi, neanche a dirlo, è tra quelli che ingolosisce di più: basterà piazzare una giocata con quota minima molto bassa per sbloccarlo.

Eurobet: offerte e promozioni

In termini di offerte e promozioni Eurobet è sicuramente uno dei migliori: l’importo totale del bonus di benvenuto concesso ai nuovi iscritti ammonta a 215€ ed è suddiviso in due parti. La prima, da 15€, viene accreditata sul conto dell’utente subito dopo la registrazione, la seconda, invece, è pari al 50% dell’importo speso nei 7 giorni successivi alla data di registrazione fino ad un massimo di 200€.

ALTRE PROMOZIONI EUROBET

Bonus Multipla: moltiplicatore aumentato per quote ancora maggiori.

Rimborso Multipla: rimborso fino a 30€ se si perde una multipla per un solo risultato.

Promo Cartellino Rosso: rimborso fino a 30€ se si perde un evento, in cui c’è stato un cartellino rosso.

Eurobet: recensioni

Se volessimo dare un giudizio sul design del sito, oltre che sul palinsesto offerto, non potremmo che esprimerci in maniera positiva, vista la maniera chiara e pulita con la quale Eurobet si presenta. Scommettere è facilissimo e la navigazione è fluida e senza intoppi. Sezioni Live e Casinò di ottima qualità.

Eurobet: l’esperienza da mobile

Usufruire di Eurobet da mobile è semplice tanto quanto farlo da PC. L’app di Eurobet è infatti veloce, reattiva e facile da usare. Una vera e propria chicca per gli amanti delle scommesse.

Migliori siti di scommesse italiani: Sisal

Dopo Eurobet, altro bookmaker degno di menzione è sicuramente Sisal che, come il primo, è tra i siti di scommesse maggiormente utilizzati dagli italiani. Piattaforma semplice da usare, Sisal presenta un bonus di benvenuto eccezionale che può arrivare fino a 350€. Un bonus, tra i più alti nel mondo del betting, che si divide in tre parti:

Fino a 25€ sulle scommesse sportive

Fino a 25€ sulle scommesse virtuali

Fino a 300€ in 30 settimane

Oltre al bonus di benvenuto, Sisal propone poi anche promozioni periodiche come:

Bonus Supersisal: effettuando un deposito nel periodo promozionale, è possibile ottenere fino a 5000 punti;

Rimborsi sulle scommesse ippiche;

Bonus sulle scommesse pre-gara.

Sisal: recensioni

Le considerazioni fatte dai suoi fruitori dicono che Sisal è uno dei più semplici, nonché completi bookmaker presenti nel mondo delle scommesse online. Fornito di un palinsesto tra i più ampi disponibili, Sisal offre ai propri clienti anche la possibilità di assistere in streaming a vari eventi i quali, uniti alla disponibilità di vari metodi di pagamento come PayPal o carte di credito, fanno del sito di proprietà di Schumann Investments uno dei più affidabili nel panorama del betting online.

Sisal: l’esperienza da mobile

Se scommettere su Sisal utilizzando il PC è semplice, ancora di più lo è utilizzando l’app Sisal Matchpoint Mobile che non solo permette di accedere a milioni di eventi sportivi (anche live) ogni giorno, ma anche di assistere a programmi TV come Ballando con le stelle od X Factor.

Migliori siti di scommesse italiani: Better

Ultimo di questa Top 3, ma non per questo meno affidabile, Better (o Better Lottomatica) che, proprio come Eurobet e Sisal, si presenta in maniera chiara e fluida. L’apprezzabilità di Better risiede quindi non solo nella possibilità di scommettere su moltissimi sport sia live che antepost, ma anche e soprattutto negli ottimi bonus di benvenuto messi a disposizione dei suoi utenti. Il bonus di benvenuto si divide in due parti e può arrivare fino ad un massimo di 320€.

1° parte: 50% della prima ricarica fino a 20€

2° parte: 25% di rimborso fino a 60€ a settimana per 5 settimane

ALTRE PROMOZIONI BETTER

Multiple stellari: per aumentare le vincite con multiple da 3 o più eventi.

SpecialX: bonus dedicati al nostro campionato di calcio.

Paracadute Tennis: bonus fino a 50€ per i testa a testa.

Better: recensioni

Sulla qualità di Better non c’è molto da dire: sito ben fatto, design eccellente, promozioni aggiornate quotidianamente e servizio streaming gratuito di ottima qualità.

Better: l’esperienza da mobile

Come Eurobet e Sisal, anche Better mette a disposizione dei suoi users un’app mobile eccezionale e semplice da utilizzare. Con un palinsesto ovviamente ricchissimo l’utente avrà l’imbarazzo della scelta sull’evento sportivo sul quale puntare.

Migliori Bookmakers AAMS