Migliori Portieri Fantacalcio Serie A 2020-21

Dopo sette giornate è il momento di valutare il rendimento dei propri acquisti fantacalcistici in questo inizio di stagione. Szczesny e Handanovic fuori dalla top 3, Silvestri dimostra di meritare la chiamata in Nazionale.

Marco Silvestri, Verona, è il miglior portiere di inizio stagione della Serie A. In azione nella foto presente sul suo profilo instagram

Svenarsi per acquistare i portieri delle big o risparmiare puntando su una possibile sorpresa? Il ruolo del portiere, nel Fantacalcio, è quello più incline a valutazioni e strategie che possono influenzare tutto l’andamento dell’asta.

Coppia di portieri? Tre portieri diversi? Puntare su una sola squadra? Quanto spendere?

Sono solo alcune delle domande che molti fanta allenatori si pongono ogni anno. Dopo 7 giornate di campionato la classifica di rendimento, basata sulla media voto influenzata da bonus e malus, sta premiando coloro che hanno scelto di non puntare sui due portieri più ambiti e, probabilmente, più pagati di un’asta.

Wojciech Szczesny è solo al quinto posto della classifica dei migliori portieri, che non prevede coloro che hanno giocato meno della metà delle partite, con la media voto di 5,25 (la stessa di Buffon, probabilmente acquistato insieme al polacco nelle vostre aste).

Samir Handanovic è solo ottavo (4,79) ma ciò che sorprende è la sua media voto senza bonus/malus che è di soli 5,93 (tra i peggiori portieri della Serie A!).

Il leader della classifica degli estremi difensori è una lieta conferma che già nella passata stagione aveva fatto gioire tutti i fanta allenatori: Marco Silvestri del Verona si pone come miglior portiere della Serie A in queste 7 giornate con 5,86 di fanta-media legittimando le buone sensazioni dello scorso anno.

Nella grande e ambiziosa tradizione di portieri italiani, Silvestri potrebbe davvero dire la sua e giocarsi le proprie carte anche in Nazionale dove, ad oggi, sembrerebbe meritevole della chiamata.

Dietro di lui c’è un altro italiano: Antonio Mirante, in forze alla Roma, sta convincendo tutti dimostrandosi capace di poter essere titolare in una squadra che, lo scorso anno, preferiva relegarlo in panchina a favore di Pau Lopez, tra i flop della precedente annata. Fanta-media: 5,83.

Completa il podio Ospina del Napoli. Il duo partenopeo si dimostra la miglior scelta tra le “big” con il Colombiano che ottiene un 5,62 in 4 partite giocate e Meret un 5,5 in 2 partite.

Seguono Donnarumma, Szczesny, Audero e Consigli.

Montipò, Sirigu e Strakosha i peggiori.

Classifica dei migliori portieri per Fanta-Media durante le prime 7 giornate di Serie A 20/21

1) Marco Silvestri (Verona): 5,86

2) Antonio Mirante (Roma): 5,83

3) David Ospina (Napoli): 5,62

4) Gianluigi Donnarumma (Milan): 5,42

5) Wojciech Szczesny (Juventus): 5,25

6) Emil Audero (Sampdoria) 4,93

7) Andrea Consigli (Sassuolo) 4,93

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS