Migliori monopattini elettrici per adulti

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto molto rapido ed altamente tecnologico, che permette agli adulti di spostarsi in tutta praticità e senza dover fare alcuna fatica. E’ molto simile ad una bicicletta, ma a differenza di quest’ultima, il monopattino elettrico funziona esattamente come un piccolo motorino a bassa potenza che vi permetterà di muovervi ovunque in tutta praticità e comodità, a prescindere dalle vostre possibilità di movimento.

Si tratta di una soluzione ideale per chi ha bisogno di circolare con un apparecchio poco ingombrante e soprattutto pratico. Per tale ragione oggigiorno esso è molto richiesto e diffuso e non viene più concepito come un oggetto da far utilizzare soltanto ai bambini o ai ragazzi. In commercio ce ne sono di differenti tipologie e non sempre è semplice scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Ideale per ogni età, esistono tantissimi modelli con più o meno accessori. Solitamente supportano un carico massimo di 120 Kg, hanno una velocità che oscilla tra i 20 e i 30 Km/h con un’autonomia che può raggiungere fino ai 40 minuti. Alcuni sono dotati anche di funzionalità bluetooth da abbinare al proprio smartphone e rispondere telefonicamente anche durante l’utilizzo.

In questo articolo quindi, vogliamo riportarvi alcuni tra i miglior monopattini elettrici per adulti che si trovano attualmente in commercio, acquistabili anche molto facilmente su Amazon.

Airwheel Z5

Airwheel Z5 rappresenta la nuova generazione di monopattini elettrici, grazie al miglioramento del suo design e della sua usabilità, lo spostamento della collocazione della batteria permette una maneggevolezza superiore; l’accelerazione è stata spostata dalla manopola ad un pratico acceleratore azionabile con un dito ed è stato aggiunto l’impianto di illuminazione per viaggiare in completa sicurezza, anche in condizioni di scarsa visibilità. Dispone di un autonomia di ben 20 km e ha una batteria a litio.

Specifiche tecniche

Brand: Airwheel | Modello: Z5 | Autonomia: 20 Km/h | Dimensioni: 84 x 110 x 55.6 cm | Materiale: Alluminio, Plastica | | Peso supportato: 100 Kg

Ninebot by Segway ES2

Il Ninebot by Segway ES1 – ES2 offre una potente batteria al litio di ES2, che vi permette di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h per portarti ovunque in poco tempo. L’ammortizzazione su entrambe le ruote e la funzione cruise control permettono di percorrere comodamente anche lunghe distanze.

Grazie al ridotto peso complessivo di 12.5 Kg e al facile sistema “one push”, ES2 può essere facilmente piegato e riposto nel bagagliaio dell’auto o trasportato sui mezzi pubblici. Il display a LED, che presenta, mostra velocità, connessione Bluetooth e livello della batteria per avere sempre i principali parametri sotto controllo.

Specifiche tecniche

Brand: Ninebot by SegWay | Modello: ES2 | Autonomia: 25 Km/h | Dimensioni: 55 x 27 x 41 cm | Materiale: Alluminio, Plastica | Peso: 12 Kg | Peso supportato: 100 Kg |

Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole, Velocità Massima 25km/h, Autonomia 25km, 55 x 27 x 41 cm, Grigio scuro (Dark grey), 14 anni+ Batteria al litio che ti permette di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h

Autonomia di 25 km, grazie al cruise control integrato

Peso complessivo di 12.5 kg, peso massimo del ciclista: 100 kg (5200 mAh)

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

MOMA 1000W

Il MOMA raggiunge una potenza massino fino a 2.100W, ha delle batteria da 36V 12Ah e riesce a raggiungere una velocità massima di ben 42 Km/h. Per una ricarica completa, il MOMA impiega circa 6 ore e dispone di un autonomia di ben 25 km. Questo monopattino presenta delle luci a LED e ha degli indicatori dello stato di carica della batteria, molto utili per quando si devono percorrere grandi distanza. Dotato di freni posteriori e anteriore con sospensioni posteriori ed anteriori. Un difetto però che è stato notato, è la partenza un po’ a rilento e sprovvista di accessorio per il gonfiamento delle ruote.

Specifiche tecniche

Brand: Moma Bikes | Modello: Pieghevole 100 | Autonomia: 25 Km/h | Dimensioni: 110 x 45 x 32 cm | Materiale: Alluminio, Plastica | Peso: 40 Kg | Peso supportato: 100 Kg | Potenza motore: 2100 W |

Razor E300

Il Razor E300 è in grado di raggiungere una velocità fino a 24 km/h, costituito da una pedana di dimensioni extra per potersi appoggiare e offre un autonomia di ben 40 minuti di uso continuo. Presenta un motore a coppia elevata, con una trasmissione a catena e acceleratore a manopola.

Questo è considerato anche il monopattino elettrico top di gamma dell’agenzia, perché è dotato di caratteristiche che lo rendono adatto praticamente ad adolescenti e adulti. È dotato, inoltre di un cavalletto pieghevole che diventa invisibile quando il Razor E300S è in movimento e una pedana di misura extra che consente di rimuovere facilmente il sedile per correre in piedi. Abbastanza robusto con ruote e dotato di sellino regolabile.

Specifiche tecniche

Brand: Razor | Modello: E300 | Autonomia: 24 Km/h | Dimensioni: 105 x 23 x 51 cm | Materiale: Alluminio, Plastica | Peso: 25 Kg | Peso supportato: 100 Kg | Autonomia: 40 minuti

Razor E300S Scooter elettrico grigio per adolescenti e adulti Velocità fino a 24 km/h comodamente seduti e appoggiati su pedana di dimensioni extra

Autonomia fino a 40 minuti di uso continuo per km e km di viaggio

Motore a coppia elevata con trasmissione a catena e acceleratore a manopola

Pedana maggiorata di misura extra che consente di rimuovere facilmente il sedile per correre in piedi

Cavalletto pieghevole che diventa invisibile quando il Razor E300S è in movimento

