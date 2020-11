Migliori Integratori anti-Covid: rinforzare il sistema immunitario per prevenire il Coronavirus

In questo articolo potete trovare un elenco dei migliori integratori per rinforzare il sistema immunitario che possono aiutare a prevenire l’infezione da Covid-19.

Avere un sistema immunitario che funziona bene ed in piena efficienza è importante per difenderci dalle malattie e dalle infezioni sia batteriche che virali.

Migliori Integratori per rinforzare il sistema immunitario

Questo è un principio che vale sempre e ancora di più in questo periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Molti si chiedono:

“Come fare per alzare le nostre difese immunitarie e anticorpi?”

“Quali sono gli integratori e le sostanze utili per migliorare la funzionalità del nostro sistema immunitario? “.

La prima raccomandazione per mantenere il sistema immunitario efficiente come ha evidenziato anche Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, in un intervista è adottrare uno stile di vita sano e tra tutti non fumare e non eccedere con l’alcol, cercare di mantenere un’alimentazione regolare, non aumentare di peso e fare sport.

Sistema immunitario e Covid-19:

In questo momento non essendoci farmaci specifici inibitori del Coronavirus la migliore difesa possibile è il nostro sistema immunitario che svolge un ruolo fondamentale nel combattere il Covid-19 e per questo è molto importante rinforzarlo e mantenerlo efficace.

Uno scorretto stile di vita come fumo, alcool, stress, vizi, dormire poco può abbassare le difese immunitarie rendendo la persona più esporta alle infezioni.

Viceversa un sano stile di vita con una corretta alimentazione ricca di cibi sani (frutta, verdura) e non raffiniati e industriali, fare sport e non fumare e bere alcoolici aumenta le nostre difese immunitarie rendendoci più forti contro le malattie infettive.

Coronavirus e alimentazione: alcune raccomandazioni

La revisione “Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic” esaminando le raccomandazioni di vari enti (per l’Italia SIN e SINU) afferma che:

I nutrienti chiave che supportano il sistema immunitario possono essere ottenuti attraverso alimenti che includono cibi freschi (come frutta e verdura), pesce, carne magra, latticini, acqua e bevande non zuccherate.

Una dieta sana può ridurre il rischio di avere patologie come ipertensione, diabete, obesità e atrofia muscolare che sono tutti fattori di rischio per le complicanze Covid-19.

Migliori Integratori per rinforzare il sistema immunitario:

Tra gli integratori consigliati per rinforzare il sistema immunitario e prevenire il Covid19 ci sono Vitamina D e Vitamina C su tutti. Ma anche vitamina A, B, ed E.

Di fondamentale importanza sono anche minerali come lo zinco ed il selenio.

C’è poi la lattoferrina, promossa da uno studio dell’Università Tor Vergata di Roma.

A questi si aggiungono quercetina, colostro, sambuco, resveratrolo e inositolo.

Questi i nomi degli integratori che stanno riscuotendo un grande successo per il loro ruolo nell’aiutare il sistema immunitario a funzionare al meglio e per le potenziali attività antivirali.

La funzione importante degli antiossidanti

L’introduzione nell’organismo di sostanze antiossidanti aumenta la resistenza alle infezioni che possono essere causate da virus o batteri.

Gli antiossidanti sono molecole che aiutano il nostro organismo a difendersi dall’attacco di agenti nocivi e dallo stato di stress ossidativo processo che porta alla formazione di radicali liberi ossia molecole dannose.

Gli antiossidanti infatti sono in grado di riparare e prevenire i danni prodotti dai radicali liberi.

Migliori integratori di vitamine e antiossidanti:

Offerta GLUTATHIONE 500mg - 60 veg caps Now Foods Glutation con 500 mg di Setria Glutation (forma attiva ridotta), 100 mg di estratto di cardo mariano e 50 mg di acido alfa-lipoico.

La glutatione è una piccola molecola di peptidi composta da tre aminoacidi: cisteina, acido glutammico e glicina.

È prodotto in ogni cellule del corpo con valori particolarmente elevati nel fegato.

Con estratto di cardo mariano e acido alfa-lipoico come componente complementare.

Senza OGM, senza glutine, senza soia, vegetariano, vegano.

– GLUTATIONE:

viene prodotto dal nostro organismo a partire dal suo precursore acetilcisteina (NAC).

Possiamo assumere il Glutatione con l’alimentazione attraverso i vegetali tra cui l’asparago, l’avocado, gli spinaci, le pesche e le mele.

Ci sono alimenti in grado di stimolare la sintesi del Glutatione tra cui quelli ricchi di Selenio: aringhe, sarde, tuorlo d’uovo e senape, aglio, cipolla, frutta e verdura di colore rosso, latte e carne;





Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Glutatione Supremo Pastiglie - 40 g Sostiene il fegato nelle sue funzioni

Protegge le cellule dallo stress ossidativo

Favorisce le funzioni depurative dell'organismo

Neutralizzazione delle tossine; odore caratteristico, pastiglie picchiettate

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

– VITAMINA C:

L’acido ascorbico, o vitamina C, è da sempre conosciuta per la sua azione antiossidante e immunomodulante.

La vitamina C è di fondamentale importanza per mantenere in salute le barriere mucosali come quelle del tratto gastrointestinale e respiratorio.

La Vitamina C oltre a proteggere le membrane cellulari dallo stress ossidativo ed è coinvolta nella regolazione delle cellule immunitarie potenziando l’azione dei linfociti natural killer e l’attività dei macrofagi, e promuove la sintesi di anticorpi.

E’ consigliabile suddividere l’apporto di vitamina C nel corso della giornata per ottimizzarne l’assorbimento e il metabolismo.

Vitamina C Pura 1000 mg Retard - 30 Compresse Integratore ad alto dosaggio di vitamina C 1000 mg

Il dosaggio giornaliero di vitamina C corrisponde al quantitativo contenuto in circa 2 kg di arance

La speciale formulazione retard consente un lento rilascio, migliorando l'assorbimento della Vitamina C

Le principali fonti di Vitamina C sono: kiwi e agrumi ma anche erba cipollina, uva, peperoni, peperoncino, ribes nero, timo fresco, prezzemolo, rucola, crucifere (cavolo, cime di rapa, verza, broccoli).



Offerta NOW Foods Vitamin C 1000 100 capsule Now Foods C-1000 con 1000 mg di vitamina C e 25 mg di rosa canina, una fonte naturale di vitamina C.

Protegge le cellule dallo stress ossidativo e riduce la stanchezza e lo stress.

La vitamina C contribuisce a un normale metabolismo energetico.

La vitamina C contribuisce a una normale funzione del sistema nervoso e immunitario.

Senza OGM, senza glutine, senza soia, vegetariano, vegano.

– Vitamina D:

Vitamin D3 2000 IU (120 Softgels) - Now Foods potenciel elevato

Sostegno strutturale

Aiuta a mantenere delle ossa solidi

Supporta la salute dentale

Non-OGM

La vitamina D oltre ad essere un nutriente è anche un ormone e può essere sintetizzato nel nostro organismo con l’aiuto della luce del sole.

Now Foods, Vitamina D-3 & K-2, 1.000 IU / 45 mcg, 120 Capsule vegetariane, senza glutine, senza soia Aiuta a regolare l'equilibrio del calcio.

Ogni capsula contiene 1.000 IU (25 mg) di D3, 45 mcg di K2 e 3 mg di vitamina C.

Supporta la crescita cellulare sana e il sistema immunitario.

Vegano, senza soia, senza glutine e senza OGM.

Oltre a mantenere l’integrità delle ossa fissando il calcio stimola anche la maturazione di molte cellule, incluse quelle immunitarie.

Moltissimi adulti anche in buona salute risultano carenti di vitamina D soprattutto alla fine del periodo invernale.

Offerta Vitamina D 2000 U.I. 168 compresse masticabili Metagenics per la salute delle ossa e del sistema immunitario

confezione 168 compresse masticabili

In particolare le persone che si espongono poco al sole ossia che lavorano in ufficio o sono spesso in casa o lavorano di notte, possono avere una carenza di vitamina D, così come molti anziani che hanno un’esposizione limitata alla luce solare.

Per fare il pieno di Vitamina D è necessario esporsi al Sole senza vestiti almeno mezz’ora al giorno.

gli alimenti di origine animale più ricchi sono l’olio di fegato di merluzzo, i pesci grassi (sgombro, sardina, tonno e salmone), ostriche e gamberi, tuorlo d’uovo, formaggi grassi e burro.

I funghi sono l’unica fonte vegetale.

Jamieson 18141 Vitamina D3 1000 Ui 100 Cpr - 30 Gr Rinforza il sistema immunitario

Modo d'uso: assumere 2 compresse con un bicchiere d'acqua una volta al giorno, preferibilmente durante un pasto

Confezione da 100 compresse

Il mantenimento dei normali livelli plasmatici di vitamina D non solo può giocare un ruolo nel ridurre i rischi di infezioni acute delle vie respiratorie, ma potrebbe essere importante per il trattamento di due sintomi tipici della malattia da Covid-19: la perdita dell’olfatto e del gusto lamentati da più pazienti.

– Zinco:

Lo Zinco è un metallo importante per la sua attività antiossidante, si trova in pesce e carne, grano e avena, legumi.

Lo Zinco ha una forte azione antiossidante. Aiuta a mantenere l’integrità della pelle e delle mucose che sono delle vere e proprie barriere di difesa nei confronti di agenti patogeni.

Troviamo lo zinco in particolare nella carne di manzo, uova, latte e derivanti. Questo minerale è presente anche in pesce, frutti di mare e cereali integrali.

Melatonina Zinco Selenio - Pierpaoli® 1mg - 60 compresse Formula originale del Prof. Walter Pierpaoli

50 anni di ricerca scientifica e studi clinici

Favorisce l'addormentamento

Allevia gli effetti del Jet-lag

Regolarizza il ciclo sonno-veglia

– Selenio:

Il Selenio è un eccellente antiossidante in grado di contrastare lo stress ossidativo cellulare e previene i tumori.

Il Selenio inoltre esercita un’azione protettiva sulla tiroide e ne garantisce il buon funzionamento. Esercita un’azione protettiva sugli annessi cutanei.

Basta una piccolissima quantità al giorno di Selenioper proteggere il sistema immunitario ed endocrino, per garantire il buon funzionamento dei polmoni e del cuore e per preservare la salute degli occhi.

Siccome il nostro organismo non è in grado di produrlo è necessario introdurlo attraverso una corretta alimentazione ed è possibile assumere il Selenio attraverso:

cereali integrali (riso, kamut, mais e orzo), uova, carne, noci brasiliane, anacardi, semi di senape, molluschi e ostriche.

– Esperidina:

Un recente studio pubblicato su researchgate mostra il “ruolo salutare dell’esperidina e degli agrumi nella prevenzione al Covid19“.

L’Esperidina è un flavonoide contenuto soprattutto nell’arancia e agrumi e alcuni ricercatori hanno dimostrato che è in grado di legarsi alla proteina Spike del coronavirus impedendone la replicazione.

Inoltre l’esperidina e la vitamina C (acido ascorbico) contrastano gli effetti dannosi per le cellule dei radicali liberi dell’ossigeno innescati dall’infezione e dall’infiammazione.

Diosmina Esperidina 500 Zentiva 30 Compresse Funzionalità della circolazione venosa

Funzionalità del microcircolo

Funzionalità del plesso emorroidario

Drenaggio dei liquidi

Cibi ricchi di esperidina: arance, mandarini e clementine

Contenuto di esperidina in 100 ml di succo:

arancia 20–60 mg,

mandarini 8–46 mg,

limone 4-41 mg,

pompelmo 2-17 mg.

– Quercetina:

Yamamoto Research Quercetina 30 Capsule - 50 Gr Numero di capsule: 30

Integratore alimentare che fornisce 200 mg di quercetina per dose giornaliera

Assumere 1 capsula al giorno con acqua

Prodotto di ottima qualità

La Quercetina è una molecola di origine naturale presente in diversi alimenti che sembrerebbe agire da inibitore specifico cotnro il Covid 19 in quanto ostacola l’attività di un enzima utile alla replicazione del virus.

La Quercetina è uno dei flavonoidi più comuni presente in abbondanza in alcune piante officinali come la calendula e la camomilla.

E’ possibile assumere la Quercetina anche con alimenti come capperi, cipolla rossa, radicchio, the verde e vino rosso.

Now Foods, Quercetin con Bromelain, 120 Capsule vegetariane, senza glutine, senza soia La combinazione di quercetina e bromelina fornisce un buon supporto per le risposte equilibrate del sistema immunitario.

Ogni capsula contiene 400 mg di quercetina e 82 mg di bromelina.

Vegano, senza soia, senza glutine e senza OGM.

La Quercetina è già nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e anti-allergiche, antiproliferative e immunomodulanti. Con l’arrivo del Covid è stata studiata dai ricercatori la sua efficacia in quanto i suoi componenti funzionano da inibitori del virus stesso.

Un recente studio internazionale al quale ha partecipato anche il Cnr-Nanotec di Cosenza ha messo in evidenza come la Quercetina funzioni da inibitore specifico del SARS CoV-2.

In particolare la Quercetina secondo questo studio sembra avere un un’azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine fondamentali per la replicazione del Covid19, riducendone l’attività enzimatica.

– Lattoferrina e Colostro:

La Lattoferrina è una glico-proteina naturale presente nel latte e nei fluidi corporei nota per proteggere il nostro organismo dalle infezioni provocate sia da batteri che da Virus.

In un recente studio pubblicato su Sciencedirect vengono spiegate le proprietà della lattoferrina come potenziale trattamento protettivo per il Covid19.

La lattoferrina è in grado di rafforzare il sistema immunitario e svolgere attività antinfiammatoria e antimicrobica.

Sono ricchi di lattoferrina in particolare il latte umano ed il colostro (latte materno prodotto nei primissimi giorni dopo il parto).

Infatti la lattoferrina rafforza il sistema immunitario dei neonati che si nutrono proprio di colostro.

Un recente studio effettuato da alcuni ricercatori dell’Università di Tor Vergata e la Sapienza pubblicato sul studio pubblicato sul “Journal of Molecular Sciences” dal titolo “Lattoferrina come barriera naturale protettiva della mucosa respiratoria e intestinale contro l’infezione e l’infiammazione da coronavirus” ha messo in evidenza l’azione della lattoferrina contro il Covid-19.

Questa proteina infatti pare sia in grado di ridurre la carica virale diminuendo la gravità dei sintomi e contribuendo a bloccare l’infezione soprattutto se assunta in fase iniziale della malattia.

Nello studio è stata somministrata lattoferrina per via orale o intranasale ad un gruppo di persone positive al coronavirus ed il decorso si è dimostrato lieve e con guarigione dall’infezione entro 12 giorni.

Immuno Col Fer - Integratore alimentare di Colostro di Capra (ricco di per se di lattoferrina) e Lattoferrina PRO DIFESE IMMUNITARIE Immuno Col Fer è un'integratore alimentare a base di colostro di capra (elemento di per sé ricco di lattoferrina) e lattoferrina. Utile per alzare le difese immunitarie.

🐐 Il Colostro di Capra contribuisce ad incrementare lo stato di salute generale, aiuta a bruciare i grassi, migliora la concentrazione mentale, mantiene bassi i livelli di colesterolo. È ottimo anche come agente antinfiammatorio, riduce i dolori ed è un valido antiossidante. Contribuisce ad incrementare le difese immunitarie ed è un grande aiuto per la salute intestinale. La Lattoferrina potenzia le proprietà del colostro di capra.

Il colostro di capra è un fonte importante di proteine, grassi, carboidrati, vitaminee minerali. Promuove la crescitamuscolaree delle cellule È inoltre un potente immuno-stimolante. Aiuta l'organismo a difendersi contro batteri, parassiti e virus. Aiuta a produrrecollagenerallentandocosì il processo di invecchiamentodelle articolazioni. Mantiene bassii livelli di colesterolo Ha un'azione antinfiammatoriae antidolorifica È un ottimo antiossidante

🍃 Immuno Col Fer è contenuto in capsule in gel interamente vegetale. Confezione da 60 capsule vegetali da 300 mg - peso netto 18g. Assumere da 1 a 4 capsule al giorno. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti da calore, luce e umidità. Consumare preferibilmente entro (vedi data di scadenza sul prodotto). Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non assumere in Gravidanza e durante l'allattamento.

✔️ Prodotto interamente realizzato in Italia da Aziende Italiane, notificato e certificato al Ministero della Salute Italiano.

Offerta SEB - Immuno Tonic - Integratore alimentare a base di Colostro di Capra, Lattoferrina e Cordyceps (fungo medicinale). Immuno Tonic è un integratore alimentare a base di colostro di capra (ricco di lattoferrina), lattoferrina e Cordyceps Sinensis, un fungo medicinale con un enorme potenziale terapeutico. Originario dell'Himalaya, cresce ad altezze superiori ai 3000 metri ed è utilizzato in Cina da circa duemila anni. Si tratta di un Ascomicete parassita di una larva di insetto del genere Thitarodes.

🍄 In Medicina Tradizionale Cinese è considerato un potente tonico dei reni, sede della nostra energia vitale, tonifica il QI renale, dando calma all'animo e vigore al corpo. Incrementa la resistenza fisica, migliora la funzione respiratoria, incrementa l'assorbimento dell'ossigeno e velocizza i tempi di recupero. Protegge dai danni provocati dai radicali liberi e contribuisce a lenire l'affaticamento degli arti inferiori. Molto indicato per gli sportivi.

La Lattoferrina è una proteina multifunzionale dalle proprietà antimicrobiche e antivirali che si trova principalmente nel latte materno, nella saliva e nelle lacrime, e nei granulociti neutrofili, cellule immunitarie che difendono l’organismo dalle infezioni di funghi e batteri.

La Lattoferrina può essere utilizzata come protezione naturale della mucosa respiratoria e intestinale contro le infezioni e infiammazioni.

Pare che la Lattoferrina agisce in modo più efficace contro il Covid se abbinata al Colostro bovino.

Il Colostro è la prima secrezione della ghiandola mammaria della puerpera dopo il parto e, dunque, il primo nutrimento del neonato. Il colostro è ricchissimo carboidrati e proteine, grassi e minerali, oltre a tantissimi anticorpi.

Secondo il ricercatore Riccardo Cultraro le proprietà del colostro sono talmente importanti che, in passato, prima della scoperta degli antibiotici, veniva somministrato agli ammalati gravi per affrontare vari tipi di infezioni, dato l’altissimo contenuto di immunoglobuline.

Offerta Immuno Klam - Integratore di Colostro di Capra, lattoferrina e alga Klamath. Ricco di proteinte e vitamine Immuno Klam è un integratore composto da Colostro di Capra, Alga Klamath.

🐐 Il Colostro di Capra contribuisce ad incrementare lo stato di salute generale, aiuta a bruciare i grassi, migliora la concentrazione mentale, mantiene bassi i livelli di colesterolo. È ottimo anche come agente antinfiammatorio, riduce i dolori ed è un valido antiossidante. Contribuisce ad incrementare le difese immunitarie ed è un grande aiuto per la salute intestinale. La Lattoferrina potenzia le proprietà del colostro di capra.

🌿 L'Astragalo contribuisce ad incrementare le naturali difese dell'organismo con funzionalità tonica adattogena. Le micro alghe Klamath sono un alimento selvatico e contengono tutto lo spettro delle vitamine. Sono inoltre una fonte completa di minerali, oligoelementi e amminoacidi, tali da costituire un "super cibo". L'alga Klamath è anche in grado di placare lo stimolo della fame. L'inositolo, infine, potenzia le proprietà degli altri ingredienti.

🍃 Immuno Klam è contenuto in capsule in gel interamente vegetale. Confezione da 60 capsule vegetali da 500 mg - peso netto 30g. Assumere da 1 a 2 capsule per 1 o 2 volte al giorno. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti da calore, luce e umidità. Consumare preferibilmente entro (vedi data di scadenza sul prodotto). Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non assumere in Gravidanza e durante l'allattamento.

✔️ Prodotto interamente realizzato in Italia da Aziende Italiane, notificato e certificato al Ministero della Salute Italiano.

– Echinacea:

L’echinacea è una delle piante officinali più conosciute e utilizzate per rinforzare il sistema immunitario.

Da sempre anche in letteratura scientifica l’echinacea è considerato uno dei rimedi naturali più efficaci per prevenire infezioni, raffreddori e influenze invernali.

Gli estratti di echinacea hanno note proprietà antibatteriche e immunoprotettive e ci sono numerosi studi che dimostrano che l’echinacea può aiutare il sistema immunitario a combattere infezioni e virus.

Gli estratti di echinacea hanno anche un’attività antiossidante in quanto contribuiscono ad eliminare i radicali liberi e inibiscono anche il danno cellulare causato dallo stress ossidativo.

Correlata all’attività antiossidante ritroviamo poi l’azione antinfiammatoria dell’echinacea.

– Ferro e Rame:

Molto importanti sono metalli come il Ferro ed Il Rame per la loro partecipazione all’immunità cellulare e alla produzione di anticorpi ossia

Il Ferro è contenuto nella carne bovina, uova, lenticchie, acciughe, sarda, tonno.

Il Rame si trova nel fegato, funghi, lenticchie, mandorle

Floradix Integratore Alimentare d'Erbe Ricca di Ferro, 500 ml Energetico grazie alle vitamine del gruppo b

Le vitamine del gruppo b, la vitamina c e il ferro aiutano le naturali difese dell'organismo

Facile da digerire non dà stitichezza

Adatto per vegetariani

Senza lattosio e senza alcol

– Vitamina E:

sono ricchi di Vitamina E gli oli vegetali (arachidi, mais, girasole, olio extravergine di oliva), avocado, nocciole, arachidi, cereali integrali, semi di girasole, mandorle, curry, origano, avocado, kiwi.

Jamieson 11438 Vitamina e 90 Perle - 20 Gr Fornisce protezione antiossidante

Modo d'uso: 1 perla al giorno durante i pasti

Confezione da 90 perle

– Glutammina: aminoacido indispensabile per la sintesi di Glutatione ( in uova, riso e latte);

– Arginina: aminoacido che si trova nella frutta secca, uova, pesce, carne e legumi.

Sargenor Integratore Alimentare Con Arginina, 20 Fiale, 210 gr Sargenor è integratore alimentare a base di arginina

L'arginina è un aminoacido normalmente presente nel nostro organismo e in una dieta equilibrata, dotato di importanti caratteristiche biochimiche e nutrizionali

E' utile in caso di stati di aumentato fabbisogno di arginina o di ridotto apporto con la dieta

All'aroma albicocca

Si raccomanda l'utilizzo di.1 fiala orale 3 volte al giorno, preferibilmente prima dei pasti, diluita in mezzo bicchiere di acqua

– Vitamina B6 che si trova in cereali e farine integrali, avocado, spinaci, broccoli, frutta secca;



– Vitamina B12 in uova, latte e formaggi, frutti di mare e pesci grassi;



Probiotici e prebiotici per un intestino sano

E’ risaputo che sistema immunitario e intestino sono strettamente collegati e per avere difese immunitarie forti è importante avere un intestino sano.

Quindi di fondamentale importanza è preservare l’equilibrio e la salute del nostro microbiota intestinale assumendo regolarmente alimenti cosiddetti probiotici.

Fonti naturali di probiotici sono:

– yogurt e il kefir ;

– crauti;

– tempeh;

– soia fermentata.

Per vivere e proliferare, i probiotici hanno bisogno di un corretto nutrimento che sono i prebiotici, fibre alimentari non digeribili (FOS), che si trovano in alcuni alimenti ed in particolare: porro, aglio, cipolla, fagioli, banane, farina di frumento.

Inoltre anche l’Echinacea, aumenta la flora batterica intestinale e se usata in sinergia con i probiotici ne potenzia l’efficacia.

Quando ricorrere agli integratori:

Spesso solo con l’alimentazione non si riesce ad assumere tutte le sostanze nutritive e vitamine in quantità adeguate.

Per l’uso di qualsiasi integratore valgono sempre le raccomandazioni generali dell’ISS:

Gli integratori non devono mai essere usati come sostituti di una dieta varia ed equilibrata, né di uno stile di vita sano.

Prima dell’assunzione di integratori si consiglia di consultare il medico se in caso di patologie o trattamento con farmaci per evitare controindicazioni o la possibilità di interazioni. Ad esempio se si pensa di utilizzare più integratori insieme oppure se devono essere assunti da soggetti vulnerabili come anziani, bambini e le donne in gravidanza e allattamento.

Gli integratori non devono essere assunti per periodi prolungati, né in dosi superiori a quelle indicate in etichetta.

Gli integratori sono concepiti per contribuire al benessere. Per la cura o la prevenzione di patologie vanno usati farmaci.

In caso di effetti indesiderati sospendere l’assunzione e informare il medico.

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+51_2020.pdf/01dcd756-8cce-0b08-6573-be67872cded1?t=1592838400233

©RIPRODUZIONE RISERVATA

