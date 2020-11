Migliori Difensori Fantacalcio Serie A 2020-21

Migliori difensori Fantacalcio: in quest’articolo andremo ad analizzare la lista dei difensori che abbiano preso i voti migliori al Fantacalcio per ciò che riguarda la Serie A 2020-21.

La Serie A 2020-21 ha ormai mandato in archivio ben sette giornate e i Fantalleatori vogliono capire quanto le loro scelte di inizio stagione siano state efficaci nella corsa al Fantacalcio.

Con un budget limitato a disposizione, tutti gli appassionati hanno dovuto mettere in piedi una squadra capace di competere ogni domenica contro quella dei propri avversari. Il lavoro del fantallenatore è molto impegnativo: bisogna tenersi costantemente aggiornati sulla situazione squalifiche/infortuni dei propri calciatori e valutarne il momento di forma, al fine di schierare la miglior formazione possibile.

Il focus odierno si sposta sulla lista dei migliori difensori che, col loro apporto, hanno contribuito a rendere le rispettive porte dei baluardi invalicabili e a prendere i voti più alti in pagella.

Non solo: la nostra classifica tiene ovviamente conto dell’apporto dato dai calciatori in questione sottorete, in un momento storico nel quale alla retroguardia, soprattutto ai terzini, viene richiesto di fare un grande lavoro di spinta.

Fantacalcio 2020-21: lista dei difensori con la fantamedia voto più alta

Per ciò che riguarda la media voti, il difensore migliore risulta essere German Pezzella, capitano e trascinatore della Fiorentina. Nella classifica dei migliori otto, spicca l’assenza delle squadre big, eccezion fatta per Inter e Roma, rappresentate da D’Ambrosio e Kumbulla, mentre ci sono tanti giocatori italiani, alcuni in netta ripresa dopo alcuni anni di appannamento:

1) Pezzella German (Fiorentina) fantamedia: 8.00 – quotazione: 10

2) Colley Omar (Sampdoria) fantamedia: 7.50 – quotazione: 6

3) D’Ambrosio Danilo (Inter) fantamedia: 7.38 – quotazione: 12

4) Biraghi Cristiano (Fiorentina) fantamedia: 7.07 – quotazione: 13

5) Spinazzola Leonardo (Roma) fantamedia: 7.00 – quotazione: 14

6) Kumbulla Marash (Roma) fantamedia: 6.88 – quotazione: 11

7) Gagliolo Riccardo (Parma) fantamedia: 6.80 – quotazione: 12

8) Zappacosta Davide (Genoa) fantamedia: 6.67 – quotazione: 6

Fantacalcio 2020-21: lista dei difensori goleador

Alla voce “goleador”, per ciò che riguarda i difensori, trovi un nome che non ti aspetti: Luca Caldirola. Esperto colpitore di testa, il difensore del Benevento ha fatto valere i suoi tanti centimetri in fase realizzativa, mettendo a referto due reti. Sul podio sono presenti anche D’Ambrosio dell’Inter e Hateboer dell’Atalanta, anch’essi a quota due gol:

Caldirola (Benevento): 2

D’Ambrosio (Inter): 2

Hateboer (Atalanta): 2

Fantacalcio 2020-21: i difensori con più assist

Discorso diverso per la voce “assist”, dove a dominare sono ovviamente i giocatori di fascia. Oltre al nostro Biraghi e ai giovani Zappa e Dimarco, spicca il neoacquisto dell’Inter Hakimi, già integratosi perfettamente negli schemi del calcio italiano. Bene anche Vojvoda, due assist, nonostante il Torino attraversi un periodo poco felice.

Biraghi (Fiorentina): 3

Dimarco (Verona): 2

Ghiglione (Genoa): 2

Gosens (Atalanta): 2

Hakimi (Inter): 2

Vojvoda (Torino): 2

Young (Inter): 2

Zappa (Cagliari): 2

