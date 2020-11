Migliori centrocampisti Fantacalcio Serie A 2020-21

Migliori centrocampisti Fantacalcio Serie A 2020-2021: questi i nomi dei calciatori che, dopo 7 giornate di campionato, hanno la media e fantamedia più alta.

La Serie A è ferma per i consueti impegni dell’Italia di Roberto Mancini che proprio ieri sera ha battuto 2-0 la Polonia nella penultima sfida del Gruppo 1 di Nations League. E se il campionato è fermo lo è ovviamente anche il fantacalcio. Un gioco che negli ultimi anni ha preso sempre più piede in ogni dove, al punto da indurre gli stessi giocatori di Serie A a parteciparvi.

Il fantallenatore crea, o almeno ci prova, la sua squadra ideale composta da 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Le modalità per costruire questa “fantastica” squadra vanno dall’asta a cui prendono parte i partecipanti al campionato fantacalcistico, all’utilizzo del listone pubblicato da Fantagazzetta. Nel primo caso, il giocatore che viene acquistato mediante presentazione di una “busta” in cui viene scritta la fantaquota offerta, finisce esclusivamente nella rosa del fantallenatore che riesce ad accaparrarselo. Nel secondo caso invece un calciatore può figurare in più rose.

Detto ciò, in questo focus vedremo quelli che sono, dopo le prime 7 giornate di campionato, i migliori centrocampisti per media e fantamedia. Il ruolo del centrocampista, per certi versi, è quello più importante nella rosa di un fantallenatore che, nella maggior parte dei casi, cerca di acquistare quei giocatori che Fantagazzetta cataloga come centrocampisti appunto, ma che in realtà sono più vicini all’essere dei traquartisti o degli esterni d’attacco: esempi di questo tipo sono Gomez dell’Atalanta, Mkhitaryan della Roma, Djuricic del Sassuolo, Politano del Napoli e Castrovilli della Fiorentina.

Calciatori che, da un punto di vista fantacalcistico, sono perfetti per ogni allenatore. A differenza invece di quegli elementi come Barella dell’Inter o Bennacer del Milan che, pur essendo imprescindibili nelle realtà delle proprie squadre (quindi titolari fissi), non garantiscono, nella maggior parte dei casi, gol o assist (bonus) che nel Fantacalcio fanno quasi sempre la differenza. Anzi, visto il loro ruolo in campo, sono sicuramente più inclini a beccare ammonizioni ed espulsioni (malus).

Per farla breve quindi: meglio puntare su un centrocampista che Fantagazzetta cataloga come tale, ma che in realtà è un trequartista, una seconda punta o un esterno d’attacco, che su un mediano o un centrocampista centrale. L’unica eccezione a questa regola non scritta è rappresentata solo dai centrocampisti che nelle rispettive squadre sono designati come rigoristi: vedasi ad esempio il caso di Veretout nella Roma.

Migliori centrocampisti Fantacalcio Serie A 2020-2021.

Migliori centrocampisti Fantacalcio 2020-2021: quelli con la fantamedia più alta

Gomez – Atalanta: 8.79 Soriano – Bologna: 8.5 Mkhitaryan – Roma: 8.36 Djuricic – Sassuolo: 8.3 Veretout – Roma: 8.29 Castrovilli – Fiorentina: 8.07 Barak – Verona: 7.83 Politano – Napoli: 7.8 Elmas – Napoli: 7.75 Kessie – Milan: 7.57

Migliori centrocampisti Fantacalcio 2020-2021: quelli con la media voto più alta

Gomez – Atalanta: 6.79 Kessie – Milan: 6.64 Veretout – Roma: 6.57 Soriano – Bologna: 6.5 Mkhitaryan – Roma: 6.5 Politano – Napoli: 6.5 Brahim Diaz – Milan: 6.5 Locatelli – Sassuolo: 6.5 De Paul – Udinese: 6.5 Villar – Roma: 6.5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS