Migliori Attaccanti Fantacalcio Serie A 2020-21

Dopo sette giornate di Serie A è tempo di fare i primi bilanci riguardo il rendimento dei giocatori più ambiti durante un’asta di Fantacalcio. Gli attaccanti fanno vincere il Fanta, ma spesso possono portare grandi delusioni: Duvan molto peggio di Muriel, Ronaldo e Ibra sono il Top; chi ha puntato su Nzola?

Cristiano Ronaldo: è lui l’attuale re dei bomber del campionato italiano

Il momento più importante dell’anno, per un Fanta Allenatore, è quell’intervallo di tempo che divide l’inizio e la fine dell’asta degli attaccanti.

Risparmiare fino all’ultimo centesimo per puntare sul pezzo da 90 capace di poter garantire almeno 20 gol all’anno è il sogno di tutti i partecipanti del famoso gioco; eppure c’è chi preferisce sei attaccanti dal rendimento costante, o chi decide di sorprendere tutti con un colpo ad effetto: chi avrà scelto meglio?

Secondo la classifica stipulata grazie alle fanta-medie dei vari attaccanti la risposta è semplice: i fuoriclasse non tradiscono mai ed è sempre cosa buona e giusta spendere cifre esorbitanti per accaparrarseli. Non sarà stato un inizio felice per chi ha deciso di puntare su Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la sua positività al Covid-19.

Eppure i numeri sono tutti dalla parte del fenomeno portoghese che, nonostante 4 partite giocate, giganteggia su tutti con un clamoroso 11,62. Il 7 della Juventus è tornato in campo timbrando subito il cartellino e, nonostante un inizio non troppo convincente dei bianconeri, continua ad essere il re delle punte.

Non è da meno un altro “Over 30” dal curriculum piuttosto importante come Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese è secondo in questa speciale classifica, nonché punto fermo della attuale capolista, Milan e mantiene il suo piazzamento dietro il portoghese con una media di 10,7.

Sorpresa per chi ha puntato su due squadre storicamente molto affini nel trovare la via del gol. L’Atalanta e il Napoli puntano tutto sui gol di Zapata e Mertens; eppure la top Ten non comprende nessuno di questi due interpreti.

Muriel è il terzo miglior attaccante della Serie A con 10,5 a suon di gol, buone prestazioni e grande stupore.

Lo stupore non è derivato dall’indiscussa qualità del Colombiano, ma dal fatto che, attualmente, è nettamente più in forma (fantacalcisticamente parlando) di Duvan Zapata.

Per quanto riguarda i partenopei, chi lo scorso anno si è svenato per prendere Lozano, ottenendo solo cocenti delusioni, avrà sicuramente pensato di non puntare sul messicano. Troppo discontinuo e troppe insufficienze per meritare una riconferma? Nel caso, invece, qualcuno abbia deciso di acquistarlo, in questo momento, si è ritrovato in squadra il miglior attaccante partenopeo per media voto.

“El Chucky” è un giocatore totalmente differente dallo scorso anno e le sue prestazioni non fanno altro che aumentare la fiducia sua, di Gattuso e dei suoi fantallenatori.

Caputo, Belotti e Joao Pedro confermano di essere degli acquisti “must have”; Lukaku, invece, si accontenta del settimo posto e di essere, di gran lunga, il miglior attaccante dell’Inter dato l’inizio non troppo felice di Lautaro Martinez.

Ma in questa lunga lista di nomi facili da prevedere c’è una grande sorpresa e non è l’assenza di Dzeko. Galabinov, attaccante dello Spezia, in 3 partite ha ottenuto una media di 10 (non risulta in classifica perchè ha giocato meno del 50% delle partite); il suo infortunio ha terrorizzato i tifosi dello Spezia, costretti ad affidare le chiavi offensive a M’Bala Nzola.

Risultato? 2 gol e 1 assist in 4 partite, 8,5 di media, nessuna insufficienza e l’impressione che, se qualcuno ha puntato su questo improbabile nome, possa ripagare tutti fantamilioni spesi (probabilmente 1).

Se continuerà così, il francese potrebbe mettere in difficoltà la titolarità di Galabinov e potrebbe diventare un potenziale crack del mercato di gennaio per tutti i fantallenatori.

Perché avere un campione in squadra è bello, ma scoprire un campione lo è ancora di più.

Classifica dei migliori attaccanti per Fanta-Media durante le prime 7 giornate di Serie A 20/21

1) Cristiano Ronaldo (Juventus): 11,62

2) Zlatan Ibrahimovic (Milan): 10,7

3) Luis Muriel (Atalanta): 10,5

4) Francesco Caputo (Sassuolo): 9,58

5) Andrea Belotti (Torino): 9,5

6) Joao Pedro (Cagliari): 9,07

7) Romelu Lukaku (Inter): 9

8) Hirving Lozano (Napoli): 8,67

9) Rafael Leao (Milan): 8,5

10) M’Bala Nzola (Spezia): 8,5

