Migliori 10 meme calcistici del web: le espressioni e le immagini più curiose dal mondo del calcio

Questi i migliori 10 meme calcistici a cui ormai siamo affezionati. Da Messi a Ronaldo, passando per Mazzone, fino ad arrivare a Mazzarri. Le immagini e le espressioni più curiose dal mondo del calcio diventate ironicamente virali.

Il calcio si sa, è lo sport più praticato e seguito del mondo. Ogni fine settimana milioni di calciatori scendono in campo con la speranza di regalare gesta incredibili che restino per sempre nella testa degli appassionati. C’è chi ci riesce e chi no, ma quando lo status di “leggenda” viene raggiunto per meriti non propriamente sportivi, allora comprendiamo che il calcio è una realtà che va ben oltre quello che vediamo sul rettangolo verde. Dove vogliamo andare a parare vi starete chiedendo giustamente voi e noi vi rispondiamo: in queste righe vogliamo illustrarvi quelli che sono i migliori 10 meme calcisitici del web, ossia quelle espressioni, quei gesti, quelle particolari inquadrature di alcuni personaggi del mondo del calcio diventate iconiche per via della connotazione ironica che è stata loro affibbiata. Eccoli tutti.

Migliori 10 meme calcistici: eccoli tutti

Messi e il suo gesto all’italiana.



Cristiano Ronaldo e la risata sarcastica.

Buffon incredulo e deluso.

Totti: da gioioso a triste in pochi secondi.

La corsa forsennata di Carlo Mazzone.

Walter Mazzarri e il suo orologio.

Lo stupore di Antonio Candreva.

Icardi: non me lo spiego…

L’incredulità di Colantuono.

L’ok di Barella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS