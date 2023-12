“Mi voleva la Juve, ho scelto Napoli”: adesso può confermarlo | I tifosi sono pazzi di gioia

Incredibile retroscena che vede coinvolte due squadre che sportivamente parlando non si amano di certo, unite dallo stesso giocatore.

Non lo hanno mai negato: Napoli e Juventus accomunate da una rivalità calcistica molto forte, nata addirittura a metà degli anni ’60, quando iniziarono le prime frizioni, ma sopite che riesplodono ogni qualvolta ne capita l’occasione.

Una rivalità atavica pensa alle cessioni di Dino Zoff e José Altafini quando proprio il Napoli, sull’orlo del dissesto finanziario li vendette alla Juventus. Dagli anni 80 al 2000 la rivalità di fece accesa in campo, con il Napoli di Maradona, super competitivo e due volte scudettato.

Una rivalità che ha rischiato di generare quando il Pipita Higuain scelse di andare via da Napoli per vestire la maglia degli odiati arcinemici sportivi bianconeri. Anche questa estate Dela lanciò più di una frecciatina quando scoprì che Cristiano Giuntoli (attuale direttore tecnico del club torinese) aveva sempre avuto un debole per la signora.

La storica rivalità torna in auge dopo un curioso retroscena di chi era stato corteggiato sia dal Napoli sia dalla Juventus, prima di fare una scelta per certi versi sorprendente, capace di suscitare pazza gioia tra gli azzurri, fischi da parte del popolo bianconero.

I motivi di quella scelta

“Mi avevano cercato Juve, Milan, Inter ma sono felice di giocare nel Napoli, anche per la storia dei calciatori, vorrei ricordare solo Maradona e Juliano, che hanno indossato questa maglia”. Così parlò Giacomo Jack Raspadori, spiegando la scelta dello scorso 20 agosto 2022.

Le big di Serie A seguivano da tempo il talento dell’attaccante del Sassuolo, scovato dal club neroverde dall’SCD Progresso Calcio 1919 di Castel Maggiore. Raspadori non poteva restare al Sassuolo, se n’erano accorti tutti, club neroverde compreso. La Juve fece la sua offerta, per certi versi più vantaggiosa, ma l’attaccante di Bentivoglio preferì essere ceduto al Napoli in prestito oneroso per 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Mai scelta fu più azzeccata.

Vedi Napoli e poi… ci rimani

“Dopo il magnifico tempo trascorso al Sassuolo, avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone, di lottare per uno scudetto e nelle coppe internazionali. All’inizio è stato strano”. Ci ha pensato Luciano Spalletti a far diventare tutto meraviglioso.

“A Napoli c’è energia – continua il Nazionale Azzurro in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport – si vive la gioia di vivere e si percepisce una passione per il calcio che è febbre e amore vero, collettivo, quotidiano. Sono felice, qui”. Per la gioia dei tifosi del Napoli, un po’ meno quelli della Jvuentus.