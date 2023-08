Mi volete? Neymar alza la cornetta e si offre in prima persona: 150 milioni di euro

Secondo l’Equipe, l’attaccante brasiliano ha comunicato alla società di voler essere ceduto in questa sessione di mercato.

La stagione del Paris Saint-Germain inizierà sabato sera (ore 21) al Parco dei Principi contro il Lorient. Sarà la prima partita ufficiale di Luis Enrique sulla panchina del club parigino, che mai come stavolta ha deciso di affidarsi alla guida di un tecnico che non mette i risultati nel breve periodo al primo posto. Naturalmente l’obiettivo minimo resta la Ligue 1, ma lo spagnolo è stato appuntato da Al-Khelaifi e Campos per creare qualcosa di molto più grande.

Per la prima volta dopo diversi anni, la squadra della capitale francese sembra aver cambiato direzione. L’addio di Messi e la posizione ambigua di Mbappé – che resta fuori rosa, in attesa di un’offerta dal Real Madrid – daranno un nuovo volto ai campioni in carica, che rischiano di perdere un altro componente di quel trio stratosferico.

Come detto, il PSG scenderà in campo nel weekend, mentre non è ancora chiaro quando comincerà la stagione di Neymar. Il brasiliano non ha disputato neanche un minuto delle amichevoli estive, pur essendosi ogni volta riscaldato regolarmente assieme ai compagni di squadra.

Intervistato al termine della partita contro l’Inter, il fenomeno brasiliano aveva dichiarato: «Mi sento bene, ma non so quando tornerò a giocare».

Via da Parigi?

Ci ha poi pensato L’Equipe a mettere ancora più in discussione il suo futuro in Francia, riportando che nella serata di domenica Neymar avrebbe comunicato ai dirigenti la volontà di andare via. Nelle ore immediatamente successive il padre del giocatore ha smentito la notizia, classificandola come una fake news.

Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano francese, il numero dieci avrebbe chiesto al presidente Al-Khelaifi la volontà di ritornare a giocare nel Barcellona, la squadra da cui il PSG l’ha acquistato nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro.

Prospettive future

Al termine del trofeo Gamper è stato chiesto a Xavi del possibile ritorno di Neymar in Catalogna: «Non posso parlare di nomi. Vedremo cosa accadrà entro il 31 agosto». Al di là delle dichiarazioni del tecnico blaugrana, le probabilità che il brasiliano possa tornare sono molto scarse, sia a causa della situazione economica del club sia a causa della richiesta di 150 milioni da parte del PSG.

Altre possibilità? Dalla Francia fanno sapere che è giunta a casa-Neymar un’offerta molto importante da parte di un club saudita, ma anche che il Chelsea avrebbe chiesto informazioni. Situazione in via di sviluppo.