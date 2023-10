Mi volete? Jerome Boateng si offre alla big di Serie A: trattativa partita

L’ex difensore del Bayern Monaco fa ancora parte della lista degli svincolati e potrebbe essere un’idea per un club del nostro campionato.

Pochi giorni fa è arrivata l’ufficialità di una notizia che ormai era nell’aria: Eden Hazard si è ritirato dal calcio giocato a soli 32 anni ed ha deciso di chiudere anticipatamente una carriera che lo ha visto tra i protagonisti assoluti, soprattutto alla fine dello scorso decennio.

Hazard era sicuramente il nome più illustre e affascinante che era presente nella lunga lista dei calciatori svincolati e senza contratto che non avevano trovato squadra, anche per volontà proprie, durante la sessione estiva di calciomercato. Fa ancora parte di quella lista, invece, David De Gea. L’ex portiere del Manchester United ha 33 anni e non ha ancora trovato l’offerta che lo soddisfi per rimettersi in gioco.

Secondo alcune indiscrezioni, però, anche lui potrebbe prendere la stessa decisione di Hazard. Chi, tra i calciatori svincolati, spera ancora di trovare un progetto ambizioso ed una squadra che gli offra l’ultimo importante contratto della carriera, è Jerome Boateng.

Il centrale 35enne si ritrova svincolato dopo il biennio vissuto all’Olympique Lione. Due anni non indimenticabili, costellati da diversi problemi fisici e da prestazioni in campo non più all’altezza del Boateng che ha conquistato da titolare il Mondiale con la Germania nel 2014.

Svincolato di lusso, ecco a chi si è offerto

Le sue condizioni fisiche, ma anche le richieste economiche, sono certamente i motivi che hanno impedito a Boateng di ottenere un nuovo contratto ed approdare in un’altra squadra. Secondo alcune indiscrezioni, intanto, al direttore sportivo della Roma, Thiago Pinto è stato offerta proprio la possibilità di ingaggiare l’ex centrale del Bayern Monaco.

L’entourage del calciatore chiede un contratto di un anno più un’opzione per il secondo ed è questo, insieme alla sua età e ai dubbi sulle sue condizioni fisiche, che frena la Roma dal poter prendere in seria considerazione l’ipotesi di tesserare Boateng.

Rosa corta? Le opzioni per risolvere il problema

Un’opzione che però potrebbe tornare d’attualità tra qualche settimana. José Mourinho, infatti, si ritrova con una rosa corta, soprattutto in difesa. Llorente e Smalling hanno accusato già diversi problemi fisici in questa prima parte di stagione e, soprattutto per il secondo, questa non è affatto una novità. Kumbulla ha un infortunio serio e non rientrerà prima del 2024.

Inoltre a gennaio si presenterà il problema di N’Dicka che partirà con la sua Nazionale per la Coppa d’Africa. Ecco che il tecnico giallorosso si ritrova con un reparto ridotto all’osso e avrà bisogno di un rinforzo nel prossimo mercato di gennaio. A meno che la società giallorossa, anche per una questione economica, non decida di virare sul parametro zero, Jerome Boateng.