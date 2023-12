Mi spiace, non te ne puoi andare: salta un affare già fatto | Milan in lacrime

Il dibattito sul futuro di Stefano Pioli e il cambiamento di alcune scelte di mercato in vista dell’imminente sessione invernale.

È stato un po’ il leit motiv nell’era post scudetto del Milan. Ogni qual volta la squadra rossonera steccava una partita, Stefano Pioli finiva in discussione. È dall’inizio di questo campionato che il ritornello sull’allenatore rossonero continua.

Figuriamoci se non poteva saltar fuori la discussione all’indomani del soffertissimo pari di un Milan che riprende la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi nel finale, portando a casa un 2-2 insperato, che alla fine è un punto guadagnato.

A mente fredda il pari di Salerno, anche se conquistato nel finale, sa di brodino. E non è più un discorso di lotta-scudetto. Il Milan deve guardarsi le spalle, ormai il sorprendente Bologna è lì dopo il successo sull’Atalanta.

Il Milan, come già detto, ha sempre avuto l’intenzione di continuare con Pioli almeno fino a giugno ma il calcio è così, presenta un esame ogni tre giorni e pensare a lungo termine è utopia. Ma la domanda sorge spontanea: di questo passo e con questi dubbi che si trascinano da tempo, Pioli arriverà a giugno?

Le colpe di Stefano Pioli

La svalutazione della rosa è l’elemento centrale della riflessione da parte della proprietà. I tanti infortuni, siamo arrivati a 30 con Tomori, condizionano i risultati con conseguenti perdite economiche, vedi eliminazione in Champions.

La serie di problemi muscolari – oltre 20 in cinque mesi – è un caso unico in Italia e probabilmente in Europa, troppo evidente per non essere centrale nell’analisi. Pioli e il suo staff sono logicamente ritenuti responsabili. Ragionamenti che la proprietà sta facendo proprio alla vigilia dell’apertura della sessione invernale di calciomercato.

Come cambia il mercato del Milan

L’infortunio di Tomori, anche se le sue condizioni deve essere valutate attentamente prima di prendere una decisione, non fa altro che aumentare il numero di difensore che il Milan deve comprare a gennaio. Ma anche a centrocampo la coperta sta diventando corta.

Sì perché a gennaio Bennacer andrà in Coppa d’Africa e per i prossimi quattro mesi mancherà anche Pobega nelle rotazioni di Pioli, a causa di un infortunio – tanto per restare in tema – che ha necessitato necessita un intervento chirurgico effettuato in Finlandia. La prima considerazione fatta dal Milan è il dietrofront un Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco aveva praticamente le valigie pronte, destinazione Turchia, o meglio ancora Istanbul: il Fenerbahce lo stava aspettando a bocca aperta. Ma non arriverà, almeno questa è la chiara indicazione del mercato rossonero.