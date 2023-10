Mi ritiro pure io: dopo Hazard un’altra stella dice basta | No a mille offerte

Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio al calcio da parte del fantasista belga, un altro illustre calciatore potrebbe seguirne l’esempio.

Arrivò al Real Madrid nell’estate 2019 per la cifra monstre di circa 100 milioni di euro e fu a tutti gli effetti la risposta del club, anche se con un anno di ritardo, all’addio di Cristiano Ronaldo. Dopo quattro anni l’ex campione e fantasista delle Merengues ha deciso di dare l’addio definitivo al calcio giocato.

Il ritiro di Eden Hazard era ormai nell’aria da diverse settimane, ma è diventato ufficiale soltanto nelle ultime ore. Il belga è uscito definitivamente allo scoperto e ha annunciato il suo stop, un po’ malinconico e forse con diversi rimpianti, ma frutto, a suo dire, di una scelta ben valutata e maturata con molta calma e serenità.

Hazard annuncia di appendere gli scarpini al chiodo e lo fa a soli 32 anni, ma dopo anni difficilissimi al Real Madrid. Anni in cui sono stati molti di più i mesi di inattività, a causa di infortuni, scelte degli allenatori e scarsa forma fisica, rispetto a quelli di effettiva attività agonistica. L’ex fantasista del Chelsea ha detto di aver dato ascolto al suo fisico che gli chiedeva e consigliava di smettere.

A tutti gli amanti del calcio restano i ricordi di uno straordinario campione che, alla fine del decennio scorso, si era ormai consolidato come uno dei mancini più forti in circolazione, nonché come uno degli esterni destri più decisivi ed imprevedibili d’Europa. Lille, Chelsea e Nazionale belga le sue esperienze più belle e la nostalgia per un campione che avrebbe potuto incidere molto di più con il suo sconfinato potenziale tecnico.

L’esempio di Hazard, si ritira anche lui?

Se c’è una cosa che non si può rimproverare ad Hazard, però, è la coerenza ed il coraggio che ha avuto nel prendere questa decisione. Un esempio che ora potrebbe spingere altri calciatori a prendere la medesima decisione. Tra tutti David De Gea, altro nome illustre che figura nella lista degli svincolati.

Il portiere spagnolo, quasi coetaneo di Hazard (compirà 33 anni nei prossimi mesi), è ancora senza contratto dopo la fine del suo rapporto con il Manchester United. Anche lui ha ricevuto diverse offerte, soprattutto dall’Arabia, ma non ne ha presa in considerazione, per ora, nemmeno una.

Famiglia e relax, il futuro è ancora da scrivere

Molti tifosi dello United vorrebbero un suo ritorno, visto il disastroso avvio di stagione del camerunese André Onana. Nella giornata di lunedì, De Gea è stato avvistato a Manchester e questo ha subito scatenato i sogni dei sostenitori dei Red Devils e le voci su un suo possibile ritorno arrivate da alcuni addetti ai lavori. Niente di tutto ciò. Secondo il Daily Mail, infatti, l’estremo difensore iberico era in città solo per questioni logistiche e per prendere le ultime cose dalla casa in cui viveva in Inghilterra.

De Gea ora vive con la famiglia a Madrid e si sta godendo un po’ di meritato riposo. Dopo 545 partite con il Manchester United, lo spagnolo vive con serenità questo momento, attende un’eventuale proposta giusta per tornare in campo, ma non esclude, seguendo appunto l’esempio di Hazard, la possibilità di un ritiro anticipato dall’attività agonistica.