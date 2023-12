“Mi hanno telefonato, vogliono partecipare alla SuperLega”: di nascosto ci provano | Calcio sotto shock

FIFA e UEFA farebbero bene a preoccuparsi: dietro il fronte del no alla SuperLega, molte squadre starebbero ammiccando.

La sentenza dell’UE va spiegata: nessuno dall’Unione Europea ha detto sì alla SuperLega come scritto o detto da qualcuno. Ha semplicemente ricordato a FIFA e UEFA che non possono minacciare i club che pensano a un’altra competizione differente da quelli esistenti.

La vera battaglia campale tra A22 e UEFA (più di FIFA) è appena cominciata. Finora soltanto parole, idee, mosse da elezioni politiche. Un campionato su tre categorie (Star, Gold e Blue League) basato sulla meritocrazia.

Star e Gold League da 16 squadre e Blue da 32, con 64 squadre partecipanti. Sulla carta. Come sulla carta è stata assicurata una partecipazione si basa su meriti sportivi, aperta e meritocratica (non come quella prospettata nell’aprile del 2021) con promozioni e retrocessioni, senza posti permanenti, addirittura con partite trasmesse gratis su una fantomatica piattaforma streaming chiamata Unify.

Bernd Reichart continua a ripetere che “vogliamo unire e non dividere”, che A22 parlerà con UEFA e FIFA, ma è innegabile che per ora Ceferin e Infantino non hanno nessuna intenzione di dividere gli introiti con nessuno. Sì, perché questa è la peculiarità che fa storcere il naso a molti: la UEFA non solo organizza (come la FIGC per la Serie A) ma si divide anche gli introiti (a differenza di quanto accade in Italia con la Lega)

Il fronte del no. E del… non lo so… vediamo

Finora il fronte del no alla Superlega è stato corposo. Bayern Monaco, le inglesi e l’Inter le prime a uscire fuori al scoperto, facendo immaginare un trionfo di chi non vuole la SuperLega auspicata da Real Madrid e Barcelona, in primis. Ma non solo.

Il Milan non ha detto no, per esempio, vuole aspettare una proposta chiara e soprattutto ufficiale, prima di prendere una posizione. Stesso discorso per il Napoli di De Laurentiis e Claudio Lotito, intenzionati a sedersi al tavolo, prima di dire, eventualmente, no.

Dietro il no c’è un sì?

Bernd Reichart, CEO di A22 Sports dice altro, e ostenta ottimismo per la nascita della SuperLega, quasi non curante di quel fronte del no. A suo dire fittizio: “Il messaggio principale è che il calcio è libero e i tifosi si sono visti riconosciuti questo diritto di considerarlo libero – dice Reichart, in uno stralcio di un’intervista a Tutti Convocati su Radio24 – l’importanza della sentenza e il fatto che è finalmente libera di decidere il proprio destino, senza paura di incorrere in sanzioni”.

Il fronte del no è una sorta di “frontino” per Reichart: “Mi hanno chiamato in molti e vogliono partecipare, il dialogo che abbiano iniziato 18 mesi fa adesso può finalmente essere portato avanti alla luce del sole – conclude – le idee migliori dovranno prevalere. Se a nessuno piace non andrà da nessuna parte, ma la gente e i club dovrebbero avere la possibilità di valutarla”. UEFA e FIFA avvisate, mezze salvate.