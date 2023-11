“Mi hanno impedito di andare in ritiro”: tutta colpa di Thiago Motta.| Lamentela furiosa nello spogliatoio

Curioso retroscena in casa Bologna: ecco perché Thiago Motta si è comportato così con uno dei suoi giocatori.

La sconfitta di misura del Bologna a Firenze prima della terza sosta dei campionati per gli impegni europei e mondiali delle nazionali, ha fatto andare in pausa la squadra di Thiago Motta per quel che poteva essere e non è stato.

La tristezza è durata poco e il perché sta tutta in quella classifica meravigliosa che da un bel po’ non si vedeva a Bologna. Ottavo posto in coabitazione con la Roma di Mourinho, neanche il più ottimista dei tifosi rossoblù poteva immaginarselo.

Tutto merito del lavoro di Thiago Motta. Già lo scorso anno si era visto il suo valore, la sua competenza e quella tanto stuzzicante quanto funzionante visione di gioco. Ma in questa prima parte di Serie A, l’italo-brasiliano sta andando oltre.

Senza Arnautovic, ci ha pensato Zirkzee a mettersi in mostra, realizzando quattro gol, che con Orsolini diventano in quattro e quattr’otto il doppio. Ma è il gioco del Bologna la sua arma, che gli ha permesso di pareggiare a Torino con la Juve e a Milano con l’Inter, fermando sullo 0-0 il Napoli e battendo la Lazio.

Thiago Motta e un caso a parte

Tutto fila liscio, dunque in casa Bologna, più vicino all’Europa, distante appena due punti piuttosto che alla zona retrocessione, distante addirittura nove punti, con altrettante squadre sotto i rossoblù. Entusiasmo alle stelle? Non proprio.

C’è un caso a parte in questo Bologna che sorprende. Una sorta di eccezione che conferma la regola. Riguarda un figlio d’arte, Sydney van Hooijdonk: suo papà ha scritto pagine di storia sia con l’Olanda sia in Europa: dalla Scozia (coi Celtic) all’Inghilterra (con il Nottingham Forest), passando per la Turchia (Fenerbahce) e quel Feyenoord con cui ha alzato la Coppa Uefa. Ebbene, suo figlio è un giocatore scontento.

Van Hooijdonk, è la volta buona?

“Mi avevano detto di non andare in ritiro per rimanere a fare dei test a Bologna, l’ultimo giorno di mercato sarei andato in Germania”. È proprio l’attaccante di Breda a rivelare il retroscena sulla sua mancata partenza: “Non mi hanno lasciato andare e non capivo perché. Poi, quando sono arrivato, il presidente si è scusato per come mi avevano gestito dicendomi che avrei avuto una possibilità in rossoblù“.

È stato Thiago Motta a opporsi alla cessione. Una cessione però che a gennaio sembra quasi scontata, vista l’esplosione di Zirkzee e il poco minutaggio a sua disposizione. Anche perché a Bologna è tornato di moda Veliz del Tottenham. Ma questa è un’altra storia.