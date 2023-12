“Mi ha chiamato Lotito, gli ho detto di no”: ha rifiutato la panchina della Lazio | Carriera distrutta

Curioso retroscena sulla Lazio. Non doveva essere Sarri l’allenatore dei biancocelesti. E nemmeno Inzaghi. Lotito aveva offerta la panchina a un altro tecnico.

Chissà se Maurizio Sarri ha fatto bene ad accettare la panchina della Lazio. Nella passata stagione la risposta non poteva essere che affermativa, visto il secondo posto e il ritorno in Champions, con tanto di passaggio del turno agli ottavi, dove ora si confronterà con la corazzata Bayern Monaco.

Quest’anno, non un granché. I foschi presagi di una stagione un po’ così, già questa estate. La partenza di Milinkovic Savic, una campagna di rafforzamento non certo di grido, senza dimenticare l’affare Immobile, cercato dagli arabi, che sono tornati alla carica anche in questa settimana.

La squadra biancoceleste non è quella dell’anno scorso, la classifica d’altronde non mente: le vacanze di Natale da noni, non possono essere stati festanti. C’è una Lazio con gli undici titolari (neanche poi troppo competitivi) e una Lazio che come appozza dalla panchina perde di qualità.

Sarri lo ha detto più volte, al netto di giocatori che stanno rendendo meno della passata stagione: Immobile su tutti, ma anche Zaccagni e Felipe Anderson (peraltro in scadenza di contratto): i nuovi per carità. Si salva solo Guendouzi, uno dei migliori biancocelesti in questo momento.

Sliding Doors

Chissà cosa sarebbe stata la Lazio senza Maurizio Sarri. E chissà che Lazio sarebbe stata senza Simone Inzaghi. Sì perché prima dell’avvento dell’attuale tecnico dell’Inter e del maestro napoletano, Lotito aveva offerto la panchina a un allenatore che finché non ha guidato la Nazionale italiana era considerato tantissimo.

Sì, Giampiero Ventura era il prescelto per allenare la Lazio, prima ancora dell’avvento di Simone Inzaghi. “C’è stato un momento in particolare in cui sono stato vicino alla Lazio. Lotito fu molto gentile. Mi diede la possibilità di allenare la Lazio, prima che arrivassi poi in Nazionale”. Con il senno del poi era meglio accettare quella panchina, anziché guidare l’Italia al fallimento più totale.

Non sarà un’avVentura

“È stato il più grande errore della mia carriera dirgli di no e fare poi quella scelta”. Lo stesso Ventura, ripensandoci, non rifarebbe quella scelta, accettando subito le avance di Lotito. “Era la stagione in cui Simone Inzaghi doveva andare a Salerno – ricorda Ventura – ma venne richiamato all’ultimo dalla Lazio. Quella è stata una fortuna per il club e per una squadra molto forte. Ho capito due mesi dopo di aver sbagliato”.

Il retroscena non è finito. Ecco un’altra chicca rivelata sempre da Ventura, nella lunga intervista dei giorni scorsi a Radiosei. “Sarri fu uno dei pochi che si espose a mio favore e lo ringraziai – conclude – fui io a consigliare Immobile a Lotito, che stava andando su un altro giocatore”. Fortuna che almeno quella scelta è stata avallata, anche se il futuro di Immobile alla Lazio è un grosso punto interrogativo. Ma questa è un’altra storia.