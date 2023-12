“Mi ha chiamato l’Inter, stiamo trattando”: Marotta ancora a parametro zero | Inzaghi ottiene l’atteso rinforzo

Fresco di rinnovo insieme ad Ausilio e Baccin, Marotta intensifica le trattative per portare a Simone Inzaghi l’atteso rinforzo.

Ha rinnovato per dare continuità al progetto iniziato con la presidenza Zhang. Beppe Marotta ha spiegato così il motivo per cui ha esteso il proprio accordo con i nerazzurri fino al 2027, rinviando di fatto il desiderio di entrare in politica (sportiva), un suo vecchio pallino.

“Il rinnovo è un riconoscimento del lavoro svolto da me e dai miei collaboratori, una squadra che lavora fuori dal campo affinché ci sia tutto per ottenere buoni risultati”. Detto ciò, l’uomo mercato nerazzurro sa scandagliando il calciomercato a caccia di colpi che rappresentano un marchio di fabbrica.

Parola d’ordine “parametri zero”: è stata sempre questa è una delle armi che hanno reso celebre il lavoro svolto da Marotta, più unico che raro. L’altra qualità è la sua arte oratoria, sa nascondersi benissimo dietro le parole.

“Taremi e Nandez? La rosa a disposizione di Inzaghi è forte e ben amalgamata – dice Marotta sempre da Lisbona, dove l’Inter col pass in mano per gli ottavi, ha incrociato i destini del Benfica – non abbiamo grandi necessità e non dobbiamo ricorrere al mercato di gennaio, che di per sé non offre grandi opportunità”. Non è vero che l’Inter non stia pensando a gennaio. Almeno i rumors vanno da ben altra parte.

Calciomercato Inter: botta e risposta su Nandez

“Stiamo trattando con l’Inter che vuole prendere Nandez. Nández sarà libero a giugno, abbiamo ricevuto diverse chiamate, tra cui quella dall’Inter”. Le frasi di Pablo Bentancur, in una recente intervista Carve Deportiva, non sono affatto piaciute a Marotta.

Chissà se non voleva che uscisse la notizia, chissà se è vera questa smentita. Chissà. “Sulle parole dell’agente di Nandez dico che sono state dichiarazioni come minimo improvvide. Non abbiamo mai cercato suoi giocatori: parole fuori luogo, e voglio essere buono e generoso nei suoi confronti”.

I nomi (caldi) sul taccuino di Marotta

Se su Taremi e Nandez c’è stata una smentita, o presunta tale, non si può dire lo stesso per due ipotetici prospetti nerazzurri: che siano (uno) per gennaio o giugno conta il giusto. Il primo è da tempo sulla bocca di tutti.

Tiago Djalò, difensore tuttofare (centrale o esterno) del Lille, in scadenza di contratto. Ci sarebbero anche Juve e Milan, ma Marotta si è mosso prima. Il parametro zero dei parametri zero potrebbe essere Piotr Zielinski: non sta rinnovando con il Napoli. Il più classico dei colpi alla Marotta, anche se bisognerà fare i conti con la Juve.