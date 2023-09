“Mi ha chiamato il Galatasaray”: scandalo a mercato chiuso | Prova a scappare dalla Serie A

L’allenatore biancoceleste ha rivelato che uno dei suoi giocatori ha chiesto la cessione dopo la chiusura del mercato.

Maurizio Sarri ha ritrovato la sua Lazio. Il successo di Napoli stava iniziando ad assumere le sembianze di una di quelle serate in cui i pianeti si allineano e tutto va per il verso giusto, visto l’inizio complessivamente difficile. E, invece, la vittoria contro il Torino riporta a Formello quella serenità necessaria per ripartire.

Nelle partite con Juventus e Monza i biancocelesti avevano perso la lucidità con il passare dei minuti, calando vistosamente nell’ultima mezz’ora e faticando a creare azioni pericolose. Contro i granata, invece, è avvenuto l’esatto opposto: «Abbiamo fatto un primo tempo ordinato e nel secondo tempo abbiamo messo la qualità», ha dichiarato il tecnico toscano ai microfoni di Sky Sport.

Tre punti che permettono ai biancocelesti di non perdere ulteriormente terreno dalle squadre di testa e di superare la Roma, sconfitta malamente nel posticipo di Marassi. I progressi intravisti mercoledì dovranno essere confermati domani contro il Milan, in quello che sarà il big match della settima giornata di A, in programma a San Siro alle ore 18.00.

Sarri ha tessuto le lodi di Rovella, per cui è altamente probabile che sarà confermato in cabina di regia. Al suo fianco sarà confermato Luis Alberto, apparso come il giocatore più in forma in quest’inizio di stagione, mentre saranno in tre a giocarsi il posto per il ruolo di mezz’ala destra: Kamada, Guendouzi e Vecino, colui che ha sbloccato la partita contro la squadra di Juric.

La richiesta

L’uruguaiano è stato messo un po’ da parte nelle prime uscite, giocando soltanto 171 minuti e sedendo in panchina per tutta la durata delle sfide contro Napoli e Juventus. Motivo per cui, la scelta di schierarlo dall’inizio contro il Toro ha sorpreso un po’ tutti, ma alla fine ha pagato dividendi.

Nel postpartita, poi, Sarri ha anche rivelato che Vecino aveva richiesto di essere ceduto nei primi giorni di settembre: «Lui ha avuto una richiesta dal Galatasaray, ma quando il mercato italiano era già chiuso e non è stata neanche presa in considerazione», ha dichiarato a DAZN. «Mi ha chiamato, gli ho spiegato che non c’erano possibilità e ha detto che andava bene».

Veterano

Giunto in Italia dieci anni fa, Matias Vecino è uno dei veterani della Serie A. È stato proprio Maurizio Sarri a far decollare la sua carriera nell’unica stagione insieme ad Empoli, che il centrocampista ha terminato con 2 reti e 3 assist.

Da lì, è transitato per Firenze e poi per Milano, dove si è laureato campione d’Italia con la maglia dell’Inter. All’età di 32 anni, non è più considerato un titolare – vista anche l’abbondanza di cui dispone la Lazio nel reparto di centrocampo – ma la sua esperienza, la qualità di fraseggio e la capacità d’inserimento potranno sempre risultare utili in una stagione in cui i biancocelesti sono impegnati su tre fronti.