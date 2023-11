Mi fai andare via? No resti: clamoroso Manchester United | Chiede la cessione ma ten Hag lo blocca

Per una volta non è ten Hag la pietra dello scandalo: il manager del Manchester United si oppone a una cessione certa.

È talmente famoso ten Hag per i suoi litigi con il gruppo squadra del Manchester United, che in Inghilterra ci hanno fatto una raccolta di giocatori: alcuni sono andati via, altri hanno fatto di tutto per essere cacciati. Con alcuni c’è stata perfino una rappacificazione.

Anche all’Ajax era diventato famoso per i suoi battibecchi l’attuale manager dei Red Devils: il primo fu con Zidane Iqbal. Il promettente iracheno (oggi all’Utrecht) era già da tempo ai margini del gruppo, ma con quella litigava il processo di cessione è stato velocizzato.

Poi è toccato a Noa Lang. Che se n’è andato quasi con la stessa rapidità con cui è arrivato, causa un battibecco con il manager olandese. Stesso discorso con una vecchia conoscenza del calcio italiano, Amin Younes, uno dei gioielli di casa Ajax, almeno fino al faccia a faccia con ten Hag: da quel giorno Younes non ha mai più giocato con l’Ajax, si è allenato con le riserve, poi ceduto proprio al Napoli qualche mese dopo.

Al Manchester United le litigate di ten Hag continuano

Onana ne sa qualcosa: il portiere camerunense già ai tempi dell’Ajax litigò con ten Hag, e ancora da Marcus Rashford (con il quale ora tutto è rientrato) a Cristiano Ronaldo, l’ultimo in ordine cronologico ha fatto scalpore.

Jadon Sancho non solo è fuori rosa con il Manchester United non può mettere piede nel campo di allenamento dei Diavolo Rossi dopo la furiosa litigata con il manager olandese. Entrambi non vedono l’ora che arrivi gennaio, così non incroceranno più i loro destini, se non da avversari.

Varane, l’eccezione che conferma la regola

Oltre Sancho, ci potrebbero essere altre uscite a gennaio in casa Manchester United, ormai a tutti gli effetti una nobile decaduta. “Get Rid of Var”, ha aperto di recente il Mirror Sport soffermandosi proprio su Raphael Varane, voglioso di cambiare aria. L’avventura in Inghilterra del centrale francese sembrerebbe al capolinea, se non fosse che ten Hag si sia opposto alla cessione.

Anche Star Sport ha trattato un tema caldissimo in Inghilterra: “Erik rules out Var”. Sebbene Ten Hag lo voglia trattenere fino alla fine della stagione, il francese sembrerebbe proprio inamovibile: è pronto a salutare i Red Devils per giocare altrove. Insomma, a prescindere da ten Hag il duro, Manchester (United) di questi tempi non è una destinazione ambita.