Messo in vendita: il Chelsea ha detto basta | Di corsa in Serie A

Nuova rivoluzione all’orizzonte per il Chelsea. Stagione da dimenticare, Todd Boehly può far felice un club di Serie A.

Se a Manchester, sponda United, rimpiangono Alex Ferguson ripensando a quando i Red Devils alzavano trofei, oramai dieci anni fa, in casa Chelsea la lacrimuccia scende ripensando all’era Abramovich, quando la competitività era all’ordine delle giornate. E i trofei aumentavano la bacheca del Blues.

L’avvento di Todd Boehly è stato un mezzo disastro. Il caro amico dei Friedkin non ha solo “regalato” Lukaku alla Roma a un prezzo stracciato, ma ne sta combinando un po’ di cotte e di crude, spendendo e spandendo per arrivare al massimo dodicesimo in Premier, e con zero titoli da un bel po’.

Era il maggio del 2022 quando il gruppo guidato da Todd Boehly, un imprenditore statunitense, co-fondatore, presidente e amministratore delegato di Eldridge Industries, acquisiva il club londinesi, promettendo spese folli e trofei.

Nel primo caso ha mantenuto la promessa: in appena un anno e mezzo, con sole tre sessioni di mercato, l’erede di Roman Abramovich è riuscito nell’impresa di spendere un miliardo e 79 milioni, incassando miseri 337,26 mln dalle cessioni, un saldo -742,03 mln.

Avanti con la prossima cessione

Economicamente disastroso, sportivamente ancora peggio. Lo scorso anno il Chelsea con oltre 600 milioni di acquisti è arrivato dodicesimo. Quest’anno l’andazzo non è che sia molto differente. Nello scorso week end è arrivata la settima sconfitta in 16 partite, per di più a Liverpool contro l’Everton, una squadra con il morale sotto i tacchetti dopo la penalizzazione di dieci punti per problemi economici per cui i Blues hanno inoltrato ricorso.

Il Chelsea è attualmente dodicesimo, neanche a farlo apposta, insieme a Brentford, Wolverhampton e Bournemouth, nonostante l’arrivo di Pochettino, un tecnico esperto e navigato che in Premier ha fatto tanto bene, sempre a Londra con il Tottenham, e una valanga di acquisti presi qua e là. Avanti, ora, con la prossima cessione.

I rumors su Conor Gallagher

Dall’Inghilterra l’eco di rumors che potrebbero far felici qualche squadra di Serie A. Secondo il Daily Mail, infatti, il Chelsea è pronto a prendere in considerazione le offerte che arriveranno per Conor Gallagher, centrocampista dei Blues e della nazionale inglese, classe 2000.

Lo vorrebbero in primis far rientrare nella trattativa con il Napoli per Victor Osimhen, il grande sogno di Boehly per far tornare l’entusiasmo a Stanford Bridge. Se il Napoli non accetterà, Gallagher potrebbe essere venduto a chiunque, i soldi della cessione andranno a rinforzare comunque un’altra offerta per il centravanti nigeriano.