Messi-Inter: “Tutto vero” | L’annuncio più assurdo della storia del calciomercato

Complice la sosta per il termine della stagione calcistica negli Stati Uniti si torna a parlare dell’otto volte Pallone d’Oro Leo Messi.

La sua prima stagione in MLS è finita anzitempo, molto prima del dovuto. Vuoi per i troppi infortuni, vuoi per un’Inter Miami non del tutto attrezzato, la squadra di Messi non è riuscita a qualificarsi per i playoff, vinti poi dal Columbus Crew (2-1) nella finale contro i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini.

Così, ora, in questa sosta il nome di Leo Messi torna in auge per un ipotetico prestito. La prima squadra che viene in mente è, ovviamente, il Barcelona, eurorivale del Napoli negli ottavi di Champions League. Anche perché Joan Laporta è torna a parlare della Pulce, in questi termini.

“Siamo disponibili a fare ciò che vuole lui. Leo Messi merita di essere onorato a Barcellona. La possibilità che giochi una partita per noi in prestito dall’Inter Miami? So che ci sono molti rumors, ma credo che non sia autorizzato dalla FIFA”.

Nessun ritorno, a quanto pare, anche volendo il Barcelona non ha proprio il potere economico per prendere il suo ex pupillo, complice una crisi economica senza precedenti per il club azulgrana. Si sta parlando di una partita.

Il tributo a Messi

Ciò di cui parla il numero uno dei Culé è un match “tributo più bello di sempre per un calciatore”, almeno così è stato già definito. I vertici dirigenziali del Barcellona starebbero pianificando una super amichevole che si dovrebbe tenere il prossimo 29 novembre 2024.

Il perché di quella data? Semplice è il giorno del “cumple” del Barça, prossimo a festeggiare i 125 anni di storia. Un evento da primus inter pares per Leo Messi. Dovrebbero esserci tanti altri grande della storia recente azulgrana: dallo stesso Xavi (attuale allenatore del Barcelona) ad Andres Iniesta, passando per il Kun Aguero a Ronaldinho, compresi altri super brasiliani, Rivaldo e Romario. Tra i nomi ipotizzati perfino quello di Ibrahimovic.

Messi-Inter e un’altra storia

Eppure Leo Messi sarebbe potuto andare via da Barcelona molti anni prima di quando è realmente accaduto. È stato proprio Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, che ci ha messo la faccia sulla quella tanto presunta quanto affascinante possibile che la Beneamata avrebbe potuto prendere Leo Messi.

In un’anticipazione dell’intervista concessa a ‘Radio Serie A’, infatti, l’ex presidente dell’Inter ha risposto in maniera schietta a una domanda di Alessandro Alciato: “Verità o leggenda? No, è vero”: parola di ex presidente.