Messaggio Whatsapp per Bonucci: vieni a vincere la Champions | Altro che Union Berlino

L’esperto difensore italiano ha diverse offerte sul tavolo, ma l’ultima sarebbe quella più suggestiva e clamorosa.

L’estate vissuta da Leonardo Bonucci è stata sicuramente paradossale e per certi versi anche inaspettata. Il difensore laziale è stato uno dei calciatori italiani più chiacchierati degli ultimi tempi e aveva già fatto palare parecchio di sé nelle estati del 2017 e del 2018.

Prima il tradimento alla Juventus con il passaggio al Milan, poi il dietrofront ed il percorso inverso compiuto nell’estate successiva. Due movimenti di mercato importanti che, però, hanno creato parecchi malumori attorno a Bonucci ed alla sua reputazione. Diversi tifosi bianconeri e quasi tutti quelli rossoneri non gli hanno mai perdonato queste sue scelte e ripensamenti.

Nel luglio 2021 è arrivato il gol in finale nell’Europeo contro l’Inghilterra e la vittoria del trofeo. Bonucci fu uno dei leader di quella Nazionale e quel trionfo lo ha in qualche modo ripulito da ogni macchia agli occhi di tanti appassionati di calcio italiani. Le estati movimentate, quasi da film, di Leo, però, non sono terminate a Wembley.

In questa torrida estate 2023, precisamente a luglio, infatti, è arrivata la comunicazione della Juventus che lo metteva fuori rosa e al di fuori del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Lui, che della Juventus ne è stato Capitano durante le ultime stagioni ed era l’ultima bandiera rimasta dopo gli addii di Marchisio, Barzagli, Buffon e Chiellini.

Bonucci, un addio doloroso e le voci di mercato

Leonardo Bonucci, dal canto suo, aveva già deciso di lasciare il calcio giocato e la Juventus al termine della stagione appena cominciata. Un anno ancora di contratto in essere con il club e la consapevolezza che la sua carriera sarebbe terminata in bianconero, a giugno 2024.

Poi, però, è arrivata la decisione della società e di Allegri. Bonucci ha fatto capire in tutti i modi di non essere d’accordo e, tramite alcuni post sui social e le parole del suo procuratore Lucci, ha sempre ribadito la sua volontà di restare alla Juventus ed onorare il suo contratto. Negli ultimi giorni si è parlato addirittura di adire le vie legali per poter essere reintegrato in rosa. Nel frattempo, il difensore ha rifiutato ogni proposta arrivata da altri club.

Bonucci, ecco la clamorosa suggestione

Lazio e Union Berlino sono stati i due club che lo hanno cercato con maggior forza negli ultimi tempi e che hanno anche fatto vacillare le sue certezze e la sua determinazione di restare alla Juventus. La decisione di Bonucci, però, non è ancora arrivata ed ora si apre una clamorosa ipotesi.

Benjamin Pavard, infatti, sarà a breve un nuovo calciatore dell’Inter, ma prima di lasciarlo partire il Bayern Monaco sta cercando un suo sostituto. I bavaresi potrebbero prendere in considerazione l’idea di mettere sotto contratto per un anno proprio Leonardo Bonucci e arricchire la rosa con un elemento di carisma ed esperienza.