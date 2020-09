Calciomercato Milan: idea Anguissa, rispunta Ajer

Il Milan è sempre propositivo in questa sessione di mercato. La formazione rossonera si sta prendendo delle rivincite rispetto alle ultime stagioni, in cui non è stata all’altezza del suo nome.

Dopo il recente acquisto di Tonali, uno dei migliori prospetti della nuova generazione, ora i rossoneri si stanno guardando intorno per puntellare la rosa. Devono farsi trovare pronti per l’inizio della prossima stagione che avverrà lunedì sera in casa contro il Bologna.

I ruoli ancora scoperti, dove mancano dei giocatori sono la difesa e il centrocampo. In primis la retroguardia dove si sente la carenza di un centrale in grado di garantire un ricambio a Musacchio e Romagnoli.

In quel settore è tornato alla luce il nome del norvegese Kristoffer Ajer, classe 1998, giovane e che ha già esperienza in un campionato europeo, anche se di medio livello. Infatti si trova a giocare nel Celtic, nella Premier League scozzese. Si proverà nei prossimi giorni, anche la prossima settimana, ad avviare i contatti con l’agente del giocatore, valutato dal club biancoverde sui 15 milioni di euro.

La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, il quale si può trasformare in obbligo a seconda di un certo numero di presenze del giocatore.

Il Milan, per quanto riguarda il nuovo centrocampista, ha un nuovo nome. È quello di Anguissa, giocatore camurenense, classe 1995, attualmente in forza al Fulham. È una scelta di ripiego viste le notevoli difficoltà che sono sorte nell’acquisto dell’ex doriano Torreira, ora in forza all’Arsenal. I Gunners vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ad una cifra comunque molto alta per le casse rossonere.

Nell’ultima stagione il calciatore camerunense è stato dato in prestito al Villlareal. Nella squadra spagnola ha collezionato 39 presenze, due reti tra Liga e Copa del Rey.

Il mercato rossonero sta prendendo quota, ora si spera che la stagione sia altrettanto positiva.

