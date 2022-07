Mercato Juve, parla Arrivabene: “Bremer soffiato all’Inter? Vi dico questo.” E su Morata….

Intercettato da TMW all’uscita dall’assemblea di Lega, l’ad Maurizio Arrivabene fa il punto sulle ultime mosse di mercato da parte della società bianconera.

“È felice di aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare un giocatore ad altri. Il mercato è aperto e ogni club fa quello che deve fare.” Così il dirigente bianconero ha risposto alla domanda di un possibile sgarbo da parte della Juve nei confronti della società nerazzurra, la quale stava trattando Bremer già da diverso tempo.

Mentre stava per salire in macchina, il giornalista fa un’ultima domanda all’ad: “Ci sono novità per quanto riguarda Morata? No, nessuna.”

“State lavorando per un suo ritorno? No.” Risposta secca di Maurizio Arrivabene che chiude le porte a un possibile terzo capitolo di Alvaro Morata in bianconero. Parole di circostanza o è davvero finita tra l’attaccante spagnolo e la Juventus? Nel frattempo la Vecchia Signora prova a lavorare soprattutto in uscita dove ci sono da sistemare diversi giocatori, tra cui Aaron Ramsey e Arthur Melo, e poi si che la Juve potrà tentare un nuovo colpo a centrocampo. Un nome su tutti è sicuramente quello di Leandro Paredes ma non è da escludere che la Juve possa tornare a caccia di un nuovo obbiettivo dell’Inter per il reparto difensivo, Nikola Milenkovic.