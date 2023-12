Me ne vado a gennaio: lascia Firenze perché vuole giocare l’Europeo | Prestito con diritto di riscatto

Movimenti di calciomercato in casa di una Fiorentina intenzionata a provare l’assalto Champions. Ma bisognerà comprare. Ecco perché.

Un Natale da quinto posto in classifica, il che vuol dire che se il ranking UEFA resterà tale anche al termine della stagione, la Fiorentina tornerà in Champions League dopo tempo immemore. Ma la chance di quarto posto ci sono. Ecco.

Italiano ha creato un giocattolo credibile. Molto credibile, come dimostrato nell’ultimo turno di campionato con il blitz a Monza. Commisso ha deciso di rinforzare il gruppo squadra gigliato, più che mai competitivo.

Sia chiaro, non cambierà il trend di un club che difficilmente investirà cifre importanti, in assenza di cessioni di un certo livello. La regola numero uno del mercato sostenibile. Così, gli uomini di mercato viola, di concerto con Italiano, stanno cercando di capire chi tra gli attuali giocatori non è più funzionale (o non lo è mai stato) e dunque possa fare spazio a eventuali innesti.

Non ci sarà Barak, prossimo al rientro, in uscita: l’ex Hellas Verona resterà, a meno di un’offerta clamorosa. Il diktat dirigenziale è evitare quanto accaduto con Benalouane, Tino Costa e Sabiri: acquisti non azzeccati che hanno pesato sul monte ingaggio viola.

Sfogliando la margherita

Comprare tanto per fare non avrebbe veramente senso, anche perché la rosa, classifica alla mano, è competitiva. Molto competitiva: è quinta in classifica, agli ottavi di Conference, ai quarti di Coppa Italia, senza dimenticare che parteciperà alla prima Final Four di Supercoppa, in Arabia, in qualità di finalista di Coppa Italia.

Questa Fiorentina, comunque, merita di essere aiutata adeguatamente. Dopo tutto, il primo modo di aumentare i ricavi che giustamente sono fondamentali per il club, è proprio quello di scalare la classifica. In questo contesto si registra un’operazione di mercato che può sciogliere ogni dubbio.

Che si fa con Brekalo?

Se vogliamo trovare un neo a questa Fiorentina, che va oltre il concretizzare meno di quanto produce, è la situazione di Josip Brekalo. Il croato, arrivato un anno fa, non è riuscito ancora a dimostrare tutte le sue potenzialità, fallendo nel tentativo di diventare un titolare inamovibile.

Lui vuole minutaggio, gli serve per entrare nella lista dei convocati della Croazia per l’Europeo 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La Fiorentina è disposta a cederlo a titolo definitivo, ma la Dinamo Zagabria, la più interessata al centrocampista offensivo classe 1998, lo vuole in prestito. Che si fa? Dipende. Dipende da chi ha puntato la Viola per gennaio. Nell’era del mercato sostenibile, si fa così.