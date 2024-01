Me lo mandate in prestito? Pirlo chiama il PSG: occasione gigantesca per la Samp

Manfredi e Radrizzani pronti a soddisfare le esigenze di Pirlo, che nel frattempo sogna un rinforzo di mercato proveniente dal PSG.

Ha terminato il 2023 con un andamento lento non proprio da big, un punto in due partite, ma dopo essersi tirata fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, la Samp sta puntando i playoff per provare a tornare in Serie A.

Andrea Pirlo, seppur a fatica, ha dato un’aggiustata al Doria, attualmente decima sì nel campionato cadetto, ma non poi così lontana dalla zona playoff. Servono però dei rinforzi. Rinforzi che Radrizzani e Manfredi, però, hanno tutta l’aria di voler regalare al proprio allenatore.

Uno è Josef Martinez, reduce dall’esperienza negli Stati Uniti nell’Inter Miami di Leo Messi, con un passato in Italia, peraltro, nel Torino. L’attaccante venezuelano è una punta dal fisico dinamico e leggero, performante dal punto di vista della progressione, con un ottimo tiro, preciso e potente.

Un goleador, quello che manca alla Sampdoria e che Andrea Pirlo vorrebbe. Secondo Fichajes, il club blucerchiati sarebbe uno dei papabili all’acquisto, anche se Almeria e Las Palmas starebbero spingendo per portarlo in Liga. I Los Angeles Galaxy, invece, starebbero facendo di tutto per fargli giocare un’altra stagione negli USA.

Non solo un attaccante

Nella lista della spesa dei blucerchiati, però, non c’è solo un attaccante. Ma anche un centrocampista, Cher Ndour, a dispetto del nome, un giocatore di Brescia, apparso nel settore giovanile dell’Atalanta, prima di volare in Portogallo per proseguire il processo di formazione al Benfica.

Il 19enne, attualmente al Paris Saint Germain, non è riuscito a trovare in questi primi mesi a Parigi e starebbe pensando di lasciare il gruppo squadra di Luis Enrique anche a gennaio, visto che ha totalizzato solamente 25 minuti in stagione. Sembra difficile ipotizzare per lui qualcosa di diverso, dovesse restare, nella seconda parte del campionato, vista anche la qualità in rosa.

Una pista calda

Secondo RMC Sport, non dovrebbe essere complicato trovare una soluzione perché la società parigina ha buoni rapporti con tanti club. In Portogallo si era fatto vivo lo Sporting Braga, eurorivale del Napoli in Champions League. Ma la pista sembra già essersi raffreddata, a differenza della Turchia.

Ci sarebbe anche il Besiktas, oltre alla Sampdoria, sulle tracce di Cher Ndur. Entrambi i club avrebbero già preso informazioni sul bresciano. Trattativa complessa, naturalmente, anche per le squadre che si stanno avvicinando al PSG per capire quali margini ci sono per una vera e propria trattativa. Ma la sensazione è che la Samp un altro tentativo lo farà.