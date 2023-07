“Mbappè all’Inter”: Beppe Marotta e la missione segretissima | L’amico se l’è fatto scappare

Da quando il PSG ha messo Mbappé fuori squadra, fuori squadra, sta accadendo di tutto: c’è anche l’Inter in fila per il Principe di Bondy.

Una telenovela lunghissima, iniziata mesi fa, quando Kylian Mbappé ha deciso di non esercitare l’opzione per prolungare il suo contratto con il PSG, in scadenza nel 2024, di un’altra stagione. Apriti cielo. L’emiro non l’ha presa affatto bene.

Quell’ultimatum nel giorno della presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore dei parigini (“o rinnova entro il 31 luglio o va via, impossibile perderlo a parametro zero) è diventato un diktat, ma il muro di gomme eretto dal fuoriclasse francese ha prodotto soltanto le ire di Nasser Al-Khelaïfi, che ha continuato a usare il bastone, una volta capito che Mbappé vuole solo portare a termine il suo contratto col PSG, per poi convolare a nozze col Real Madrid.

L’emiro qatariota non ne vuol sentir parlare di questa possibilità e sta facendo di tutto per andare contro un silente Florentino Perez. Prima ha ordinato che Mbappé non facesse parte della spedizione del Paris Saint Germain in Giappone, costringendo di fatto l’attaccante ad allenarsi a Parigi. Ora lo sta vendendo a destra e a manca.

Le inglesi hanno la forza economica per prenderlo, un’operazione da circa 200 milioni di euro. Manchester United, Chelsea e Liverpool, ma di queste solo i Red Devils hanno da offrire a Mbappé la partecipazione alla Champions League. Ci stanno provando anche gli arabi.

Spedizione a Parigi. Ma…

L’offerta dell’Hilal è fuori budget di chiunque. La maxi operazione da 300 milioni di euro è vista come un toccasana da Nasser Al-Khelaïfi, che ha approfittato dei vertici dell’Al-Hilal che si trovano a Parigi per continuare a portare avanti una trattativa avviata, ma che ha bisogno del sì di Kylian Mbappé.

Un sì che, secondo Marca, che cita l’Equipe, non è arrivato, nemmeno con la possibilità di offrirgli un anno di partenza nel 2024 gratis. Secondo spagnoli e francesi, Mbappé vuole solo il Real Madrid. Oppure no?

Può succedere di tutto

A questo punto ci proverà anche l’Inter. La prima a sganciare la bomba su questa alternativa al favoritissimo Real Madrid, era stata Sky Sports UK, adesso interviene anche Foschi sulla vicenda.

“Con Marotta può succedere di tutto – dice il noto dirigente italiano, in uno stralcio di un’intervista a TMW Radio – è troppo furbo e silenzioso nelle sue cose. Potrebbe anche succedere ma non so. Marotta sicuramente è uno ambizioso, è un bravo dirigente“. L’affare resta impossibile, è chiaro che Mbappé ha deciso, ma l’Inter o chi per lei può contare su un alleato non da poco: Nasser Al-Khelaïfi, pronto a tutto pur di non cedere alla vendetta tremenda vendetta di Don Florentino.