Maxi operazione sul tavolo: Bayern-Juve, scambio con conguaglio | 4 fenomeni in ballo

Giuntoli sta vendendo, si avvicina il momento delle entrate: Juve in faccende affaccendate con il Bayern Monaco: obiettivi comuni.

La prossima cessione juventina potrebbe essere Denis Zakaria. Chiusa l’operazione Arthur alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, ora è il turno di accelerare per l’uscita del centrocampista svizzero di origini congolesi-sudsudanesi.

Col West Ham troppo stallo, più probabile il Monaco. Che ha presentato un’offerta ai bianconeri su suggerimento Adi Hütter, l’allenatore del club del Principato che considera una priorità. Attenzione anche al Lipsia che ha sondato il terreno.

A Giuntoli va bene tutto, l’importante è che si concretizzi un affare che porti soldi nelle casse della Signora, se sarà guadagno o risparmio dell’ingaggio, a conti fatti e un’operazione da fare. Così come quella per Luca Pellegrini: in stand by con la Lazio, potrebbe essere più fattibile con il Nizza, che, secondo Tuttosport, sarebbe pronta a trattare per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro. La Juventus sta riflettendo, soprattutto sull’entità della cifra.

Per Leonardo Bonucci, invece, non ci sono grandi novità: è il caso più spinoso, lo sa lui (che vorrebbe restare) lo sa la Signora (che vorrebbe cederlo).

Mercato in entrata

Le uscite, nel caso ci fosse la necessità potrebbero finire sul mercato sia McKennie sia al limite Miretti (ma quest’ultimo solo in prestito) serviranno alla Juventus a chiudere ad aprire il mercato in entrata, fermo soltanto a Timothy Weah, figlio del grande George.

Giuntoli sta già trattando con il Barcelona per capire se ci sono possibilità di rompere lo stallo creatosi per Franck Kessié. Oppure far decollare un super affare con il Bayern Monaco.

Maxi operazione

I campioni di Germania non cederanno Sommer (all’Inter) finché non hanno trovato il suo sostituto: il sogno è sempre Wojciech Szczęsny, un profilo che piace a Tuchel. Inoltre serve un centravanti al Bayern, e qui l’affare diventa una maxi operazione.

I tedeschi stanno trovando grosse difficoltà per arrivare a Kane, a causa dell’ostracismo di Daniele Levy, il presidente del Tottenham a cui non è andata affatto giù la storia di una trattativa sotto traccia, per questo starebbe intralciando i piani di Bayern Monaco pronto a virare su Dusan Vlahovic. Alla Juventus, non è un segreto piacciono sia Pavard (in uscita) sia quel Coman che ha già vestito di bianconero. Certo, un bel problema far quadrare i conti, ma nel mercato nulla è impossibile.