Maxi offerta dalla Serie A: Zirkzee a giugno 2024 | L’affare è già impostato

L’attaccante olandese del Bologna sta mostrando tutte le sue qualità ed è già finito nel mirino di grandi club.

Una delle squadre che maggiormente sta impressionando in questo inizio di stagione in Serie A è senza ombra di dubbio il Bologna di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano sta confermando tutte le sue doti da allenatore emergente e sta facendo crescere sempre più la squadra felsinea che, dopo la sconfitta contro il Milan della prima giornata, non ha più perso ed è ancora imbattuta.

Sono diversi i calciatori che si stanno facendo notare in questo Bologna. Da Beukema all’eterno De Silvestri, da Ferguson ad Orsolini. Ma quello che sta attirando sempre di più su di sé gli sguardi interessati di opinionisti, addetti ai lavori e uomini mercato, è sicuramente Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese sta mostrando qualità tecniche davvero non indifferenti e sembra poter fare davvero di tutto con la palla tra i piedi. Stop sopraffini, passaggi a memoria verso i propri compagni, dribbling deliziosi, gol di alta fattura e capacità di giocare sia da punta che da rifinitore.

A volte si piace un po’ troppo. Sa di essere forte tecnicamente, di avere qualità superiori alla media e un talento che può solo crescere e, per queste ragioni, si specchia troppo spesso sulla sua bellezza e diventa superficiale, altezzoso e poco concreto, piacendosi troppo.

Zirkzee, gioia e dolori

Per questa ragione, forse, ancora non è diventato un bomber spietato e continua a palesare limiti di cattiveria sotto porta. Le qualità, le caratteristiche e la struttura fisica per fare la prima punta ce le ha e Thiago Motta sta insistendo per fargli ricoprire quel ruolo, ma i pochi gol e gli errori davanti alla porta, forse, fanno pensare a lui più come una seconda punta ed esterno d’attacco che come punta centrale.

Il ragazzo, però, ha soltanto 22 anni e tutto il tempo per migliorare e diventare anche più concreto davanti ai portieri avversari. Del resto le qualità tecniche e la classe sono indiscutibili e si vedono ad occhio nudo. In Serie A poca gente tratta il pallone come fa Joshua Zirkzee e questo lo si è visto in tutte le dieci partite disputate fin qui dal talento olandese.

Interessamento di un grande club per Zirkzee, ecco cosa filtra

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento del Milan, ovviamente per il prossimo mercato estivo, per Zirkzee. Sono stati diverse fonti a riportare la notizia e, da quanto si apprende, il calciatore piace al club rossonero, ma al momento non rappresenta un obiettivo concreto.

Il Milan, infatti, tra gennaio e giugno ha intenzione di colmare il buco presente in rosa e relativo al vice Giroud e lo vuole fare con una vera prima punta, un bomber di razza. Proprio per queste ragioni, da quanto si apprende, Zirkzee non è l’obiettivo milanista per l’attacco, con i dirigenti rossoneri che reputano l’olandese più una seconda punta/trequartista e un esterno offensivo che una punta vera e propria.