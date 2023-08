Marotta riceve l’offerta più complicata della sua vita: scambio con Barella | Condizioni folli

L’Inter ha costruito un centrocampo di altissimo livello, ma rischia di perdere il proprio vice capitano: ecco la proposta indecente.

Due mesi dopo il sogno infranto di alzare al cielo di Istanbul il trofeo della Champions League, l’Inter è pronta per una nuova stagione da protagonista. L’annata 2022-’23, al pari di quella precedente, è stata dolceamara per dirigenti, giocatori, tifosi e staff tecnico dei nerazzurri.

Al netto dei due titoli messi in bacheca, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, gli stessi conquistati nell’annata precedente, avere visto prima il Milan e poi il Napoli festeggiare lo scudetto ha provocato non pochi rimpianti dal momento che da più parti la rosa dell’Inter è considerata da due anni a questa parte la più forte dell’intera Serie A.

Certo l’insperata cavalcata in Europa, fermatasi solo all’ultimo atto al cospetto del super Manchester City di Guardiola, che in Turchia ha conquistato uno storico Triplete, ha permesso di moltiplicare il valore della rosa e di introitare parecchi milioni, molti di più rispetto a quanti ne sarebbero entrati vincendo uno o due scudetti, ma fatalmente la supremazia in Italia è un obiettivo per tifosi e proprietà.

Simone Inzaghi lo sa bene, per questo l’obiettivo della stagione al via non può che essere quello di tornare a cucirsi lo scudetto sulle maglie, che sarebbe peraltro il 20° della storia. Non è un caso, allora, che la società stia provando ad allestire un super organico. Difesa e attacco devono ancora essere completate, ma a centrocampo il roster dell’Inter non sembra temere rivali almeno sul suolo nazionale.

Inter, il centrocampo è da sogno: ma il futuro di Barella è in bilico

La comunque dolorosa separazione da Marcelo Brozovic, volato all’Al Nassr, è stata compensata dall’ingaggio di Davide Frattesi. L’incursore ex Sassuolo ha caratteristiche diverse rispetto al croato, ma con Calhanoglu ormai calato nel ruolo di play, e Asllani come suo rincalzo, una batteria di interni composta da Frattesi, Mkhitaryan e Barella è di tutto rispetto anche alla luce del fatto che al gruppo sta per unirsi il talento dell’Udinese Lazar Samardzic.

Per Inzaghi ci sarà solo l’imbarazzo della scelta ogni qualvolta ci sarà da individuare i giocatori da mandare in campo dall’inizio, ma si sa che per ambire a vincere serve una panchina qualificata e all’altezza dei titolari. Almeno in mezzo al campo l’Inter ce l’ha, sempre a patto che le ultime settimane di mercato non portino a qualche cessione illustre e del tutto sgradita ad allenatore e tifosi. Nelle ultime ore si è infatti tornato a parlare di un possibile addio alla maglia nerazzurra di Nicolò Barella, entrato nel mirino di un top club della Premier League.

Arsenal pronto a tutto per Barella: l’incredibile proposta di scambio

Si sa che quando il richiamo arriva dal campionato più bello e più ricco del mondo resistere è quasi impossibile, sebbene proprio il caso di Frattesi dimostri che esistono le eccezioni se è vero che l’ex Sassuolo ha chiarito fin da inizio mercato di voler restare in Italia e di non voler prendere in considerazione al momento un’eventuale chiamata dall’Inghilterra. Chissà se farebbe la stessa scelta anche Barella, che secondo quanto riportato da ‘Onefootball’ è un obiettivo dell’Arsenal di Mikel Arteta.

I Gunners, reduci dal secondo posto nella scorsa Premier dopo essere stati a lungo in testa, quest’anno puntano dritti al titolo. A confermarlo una campagna acquisti finora faraonica che ha portato all’Emirates Declan Rice, Kai Havertz, Jurrien Timber per un totale di oltre 230 milioni spesi per i soli cartellini. Barella rappresenterebbe però l’elemento mancante a centrocampo per caratteristiche. L’Inter non vuole prendere in considerazione l’ipotesi di cedere il proprio vice capitano, ma la tentazione può crescere dal momento che l’Arsenal sarebbe pronta a mettere sul piatto un conguaglio e due contropartite tecniche come l’attaccante statunitense Folarin Balogun e il jolly difensivo giapponese Takehiro Tomiyasu. Non due nomi a caso, bensì colui che è stato a lungo il primo obiettivo dell’Inter per la prima linea e l’attuale nome in cima alla lista per completare il reparto arretrato. Il mercato è per definizione imprevedibile, ma sa essere anche tentatore…