Marotta ha detto basta: il nuovo portiere lo prende in Serie B | Sorpresissima Inter

Dopo lo stallo nelle altre trattative la società nerazzurra si è stancata di aspettare e ha deciso di prendere il portiere dalla serie cadetta.

A poco più di due settimane dall’inizio della stagione ufficiale e dopo aver ceduto André Onana e non rinnovato il contratto a Samir Handanovic e Cordaz, l’Inter si ritrova ancora senza il portiere titolare con cui dovrebbe affrontare l’intera annata.

In questo precampionato si è messo in mostra e ha fatto molto bene Filip Stankovic, portiere della Primavera, mentre come terzo è arrivato Di Gennaro, prelevato dalla Serie C ed ex estremo difensore del vivaio nerazzurro.

La società ha puntato e non ha mai tolto lo sguardo su un unico obiettivo: Yann Sommer del Bayern Monaco. Il club bavarese, però, con l’infortunio di Neuer che sembra più grave del previsto e la difficoltà nel reperire un nuovo interprete del ruolo sul mercato, non vuole liberare il portiere e sta facendo muro con l’Inter.

Sommer, però, vuole solo l’Italia e i nerazzurri e sta spingendo per essere liberato. Marotta e Ausilio non possono attendere oltre ed hanno fissato un deadline entro la quale non si può andare. Superato quel termine ultimo, infatti, abbandoneranno la posta che porta al portiere svizzero e vireranno su altri obiettivi.

Non solo Sommer, difficoltà anche per Trubin

La situazione per Sommer è quindi sempre la stessa: il club tedesco vuole che l’Inter paghi la clausola di risoluzione presente nel contratto dell’estremo difensore, da 6 milioni di euro, se vorrà portarlo a Milano, altrimenti Sommer non si muoverà dalla Baviera. Marotta e Ausilio vorrebbero abbassare il prezzo attorno ai 4 milioni.

A queste condizioni, come detto, l’affare al momento non si fa e non si andrà oltre la fine di questa settimana. L’Inter, inoltre, pare aver abbandonato, già da tempo, anche la pista che portava all’ucraino Trubin. Troppe alte le richieste dello Shakhtar Donetsk che chiede circa 20 milioni per il giovane portiere.

Inter, ecco l’alternativa per la porta

Simone Inzaghi potrebbe decidere di promuovere come secondo, per tutta la stagione, il giovane Stankovic, viste anche le ottime prestazioni nel precampionato, ma comunque non basterebbe. Serve un portiere e serve in fretta.

Ecco che, quindi, se non dovesse sbloccarsi l’affare Sommer, il piano B è già pronto in casa nerazzurra e porta il nome ed il cognome di Emil Audero. Il portiere della Sampdoria arriverebbe per pochi milioni, sarebbe un usato sicuro e garantito e potrebbe fare da chioccia al giovane Stankovic.