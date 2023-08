Marotta fa un mezzo miracolo: 15 milioni dall’Arabia Saudita | L’affare sblocca mercato

Benjamin Pavard non sarà l’ultimo acquisto dell’Inter in questa frizzante sessione di mercato. Marotta e una doppia trattativa.

Dopo il caso Samardzic, che aveva perfino superato le visite mediche prima del clamoroso dietrofront, inevitabile andarci coi piedi di piombo, anche perché il Bayern ha chiesto tempo.

Ma tutto lascia presagire che Benjamin Pavard indosserà la maglia nerazzurra andando a colmare quella lacuna che non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi.

Un po’ come accaduto per Sommer, l’acquisto di Benjamin Pavard da parte della beneamata sembra ormai definito: si aspetta solo che il Bayern Monaco acquisti il sostituto per il via libera definitivo.

L’operazione per il duttile esterno francese, utilizzabile anche da centrale, è in stato avanzato e si dovrebbe chiudere sulla base di trenta milioni di euro, più due di bonus (contro la richiesta iniziale di 35 milioni di euro del Bayern), l’arrivo più costoso della Serie A in questa sessione estiva del calciomercato. Pavard firmerà un quinquennale da cinque milioni annui, beneficiando del Decreto Crescita dal 2024.

Una trattativa ai dettagli

Che l’affare Pavard sia ai dettagli lo si intuisce anche dall’analisi di Calcio&Finanza, secondo cui l’ammortamento sarebbe di sei milioni di euro, al quale si aggiungerebbe uno stipendio lordo nella prima stagione di 7.9mln di euro.

Il costo complessivo per il 2023/24 sfiorerebbe i quattordici milioni nel bilancio dell’Inter, che effettuerà un grande colpo per puntellare la sua rosa. Non l’ultimo a quanto pare.

Nel nome del mercato sostenibile

Beppe Marotta e il fido ausilio, infatti, non hanno ancora abbandonato l’idea di cedere il Tucu Correa: la pista calda sarebbe quella spagnola, ancora ancora una volta al Siviglia, dove l’argentino ha militato in due stagioni, tra il 2016 e il 2018m prima del ritorno in Italia, alla Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato della Beneamata sarebbero in contatto con il club andaluso per la definizione del trasferimento.

In caso di fumata bianca, l’Inter potrebbe immediatamente riportare nella Milano nerazzurra Alexis Sanchez, attualmente svincolato dopo la strepitosa stagione in Ligue 1 con la maglia dell’Olympique Marsiglia e da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio. Prima però la chiusura dell’affare Pavard ma soprattutto la cessione di Correa. Pronto il piano B se non dovesse andare in porto l’affare Siviglia: il prestito al Torino con diritto di riscatto fissato tra i 20 e 25 milioni, a quel punto però l’Inter dovrebbe pagare parte dell’ingaggio del Tucu, circa 3,5 milioni di euro, una cifra troppo alta per i granata.