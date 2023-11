Marotta e Ausilio ce l’hanno fatta: firma con l’Inter parametro zero | Alla Pinetina dal 1° luglio

I nerazzurri sarebbero molto vicini all’accordo con il difensore centrale, il cui contratto scade a giugno 2024.

Nel giugno 2022, durante un’intervista a Radio Rai 1, Beppe Marotta aveva chiaramente espresso che la sessione estiva di mercato dell’Inter sarebbe stata fondata sulla «sostenibilità finanziaria». Un credo – o un obbligo, per meglio dire – che è stato mantenuto anche nei mesi successivi, quando a Viale della Liberazione è stata programmata la campagna acquisti più importante – in termini numerici – da molto tempo a questa.

Dodici giocatori sono arrivati, altrettanti hanno svuotato il proprio armadietto ad Appiano Gentile. Un ricambio senza precedenti che ha stravolto la rosa che solo poche settimane prima aveva sfiorato la vittoria in Champions League.

Fino ad ora non parrebbero esserci state conseguenze negative né in termini di prestazioni né di risultati. La squadra di Simone Inzaghi è la più brillante del campionato, non solo perché è in testa alla classifica, ma perché è quella che produce maggiormente a livello offensivo e concede di meno in difesa.

Se questo si tradurrà o meno nell’agognato scudetto, solo il tempo potrà dirlo, ma i presupposti per essere competitivi ci sono tutti. Anche in Europa le cose viaggiano secondo previsioni. Il girone non è dei più complessi, ma su questi palcoscenici non esistono partiti facili, a prescindere dalla differenza tra le squadre in campo.

Nuovi obiettivi

Nonostante l’ottimo inizio stagionale, Marotta e Ausilio continuano a essere vigili in caso di opportunità di mercato. Ci sono dei reparti in cui bisognerebbe ancora puntellare, nonostante quanto fatto in estate.

Uno dei nomi più accostati ai nerazzurri è Tiago Djalò, difensore del Lille, il cui contratto scade il prossimo giugno. Il portoghese ha già espresso la volontà di non rinnovare e diverse squadre hanno già avanzato delle proposte. L’Inter è tra queste e, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, la cui minaccia principale è rappresentata dal Barcellona.

Trattativa

I nerazzurri sono convinti del talento del classe 2000 al punto da non essere minimamente impensieriti dalle conseguenze derivanti dalla rottura del crociato anteriore, rimediata a marzo scorso.

I colloqui tra la dirigenza e l’entourage del giocatore sono costanti, e c’è fiducia di arrivare alla definizione dell’accordo nei prossimi mesi.