Marotta costretto ad accettare: 20 milioni di euro dall’Arabia | A gennaio lascia l’Inter

L’ad nerazzurro avrebbe ricevuto un’offerta importante per un suo calciatore che non si può proprio rifiutare.

Giuseppe Marotta è per molti aspetti il dirigente più importante e influente del calcio italiano. Dopo i primi successi quando faceva parte del board della Sampdoria, tra Juventus e Inter si è consacrato ed è diventato un dirigente che tutti stimano, con cui tutti vorrebbero mantenere un buon rapporto e a cui difficilmente gli si può strappare un’affare se non alle sue condizioni.

Una delle prerogative più importanti del suo saper gestire una società prestigiosa e farla rendere al massimo, in campo e fuori, è quella relativa al mercato. Per molti, infatti, Beppe Marotta, ora CEO dell’Inter, è il vero e proprio Re del calciomercato italiano.

E, se nella Juventus e nei primi anni all’Inter, ha avuto quasi sempre budget importanti per costruire le rose ed agire in libertà nelle trattative con le altre squadre, negli ultimi tre anni e circa sei sessioni di mercato, invece, ha dovuto fare di necessità, virtù, chiudere il mercato in utile, vendendo i prezzi pregiati o, nel migliore dei casi, rifinanziare il mercato in entrata con le cessioni.

Marotta ha dimostrato tutte le sue enormi abilità anche nel fare mercato in questo modo ed è davvero incredibile come l’Inter, anno dopo anno, sia rimasta sempre competitiva, abbia alzato l’asticella dei suoi obiettivi stagionali e, in alcuni casi, sia diventata addirittura più forte della stagione precedente. In tutto questo non bisogna nemmeno dimenticarsi di come l’ad interista sia riuscito anche ad abbassare il monte ingaggi.

Marotta, i miracoli e la squadra più forte

Nell’ultima sessione di calciomercato estiva, inoltre, ha dovuto rinunciare a gente come Dzeko, Lukaku, Onana, Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic, Gosens, Bellanova e Correa. La squadra, per ora, non sembra averne risentito, anzi, con i nuovi innesti, sembra essere assai più forte e consapevole della passata stagione.

Anche in mezzo ad una rivoluzione estiva, però, c’è chi ha deciso di rinnovare l’accordo ed è rimasto legato all’Inter anche nonostante un contratto in scadenza. Fanno parte di questa lista soprattutto i due centrali di difesa che si alternano nel ruolo di perno difensivo nel reparto a tre dei nerazzurri: Acerbi e De Vrij.

Inter, ecco l’offerta impossibile da rifiutare

Il 35enne centrale azzurro, però, sembra anche quest’anno essere il preferito da Simone Inzaghi e, nonostante l’infortunio di inizio stagione, nel derby è subito tornato titolare al centro della difesa. L’olandese, quindi, sarà ancora una volta relegato ad un ruolo di alternativa in difesa, anche se di livello importante.

De Vrij ha rinnovato fino al 2025 soltanto a giugno scorso, ma ha ancora soltanto 31 anni. Per lui ci sarebbe un’offerta da 20 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita e a gennaio potrebbe lasciare l’Inter. Tanti soldi per un 31enne a cui Marotta difficilmente potrà rinunciare.