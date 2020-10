Calciomercato: il Bologna ci prova per Mandzukic

Il Bologna sta facendo più di un pensiero per l’acquisto di un ex juventino, ovvero Mario Mandzukic. Il centravanti croato, svincolatosi dall’Al-Duhail, squadra che milita nel campionato qatariota, è alla ricerca di una squadra.

Mario Mandzukic non nasconde la sua voglia di tornare in campionati competitivi. Non si sente ancora sul viale del tramonto, nonostante i suoi 34 anni.

Mario Mandzukic, fonte: calciomercato.com

La sfida del Qatar è di quelle dal sapore amaro, di un atleta che sente di aver già dato tutto e concedersi del “riposo”, prima di appendere gli scarpini al classico chiodo. Per questo lui ha rescisso il suo contratto ed ha voglia di sperimentare nuove avventure più stimolanti.

Il Bologna è in allarme per il proprio reparto offensivo. Infatti l’infortunio patito da Federico Santander dopo la partita di Coppa Italia giocata contro la Reggina (vinta 2-0 dai rossoblu) non sembra dei più lievi. Dovrà essere sottoposto alla ricostruzione della parte capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro. I tempi di recupero sono molto lunghi, più di quattro mesi.

Per questo Sinisa Mihajlovic avrebbe chiesto alla società un rinforzo di una certa importanza in avanti. L’ex Juve, 34 anni, farebbe al caso loro. Dell’Italia ha un bel ricordo, è risultato spesso decisivo nella Juventus allora guidata da Massimiliano Allegri.

Vediamo nei prossimi giorni come potrebbe evolversi la situazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS