Calciomercato, niente Italia: Roca va al Bayern Monaco

Marc Roca è un giocatore cresciuto nelle giovanili di squadre che militano a Barcellona. È catalano dentro, nel cuore e nel modo di vedere il calcio.

Il mercato sappiamo come può prendere strade differenti, conoscere divagazioni, nuove opportunità. Per un giocatore cresciuto nello stile del possesso palla, della tecnica, della visione di gioco, non è stato difficile accettare l’offerta del Bayern.

Marc Roca, nuovo giocatore del Bayern

L’offerta è stata lanciata da parte dei tedeschi, visto che in quel ruolo erano rimasti scoperti a causa dell’addio di Thiago Alcantara.Quest’ultimo ha preso la direzione di Liverpool, andando a rafforzare la formazione di Kloop.

Il giocatore arriva in Germania dopo la firma su di un contratto quinquinnale e attraverso il deposito di quindici milioni di euro da parte della società tedesca in quelle spagnole. Tra il giocatore iberico e la squadra biancoblu c’era stata la firma di una clausola di 40 milioni di euro lo scorso novembre.

Marc Roca ha sicuramente dalla sua doti tecniche importanti, con visione di gioco e capacità nel fornire assist ai compagni che sono un suo marchio di fabbrica. Non è nascosto il fatto che diverse squadre italiane avevano puntato gli occhi su di un calciatore di questo livello tecnico.

In primis su tutte tre club della massima serie si erano interessate, ma non fino in fondo per provare un tentativo con un offerta monetaria. Questi erano Fiorentina, Milan e Atalanta.

La formazione del Bayern Monaco è in procinto di vendere anche Javi Martinez, il difensore spagnolo che ha vinto due Champions League con la squadra tedesca.

