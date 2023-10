Mani al collo dell’allenatore: sei licenziato | Il titolarissimo perde la ragione e il contratto

Gravissimo episodio tra un allenatore e un giocatore. La società non perdona e prende una drastica decisione.

In Italia hanno fatto scalpore i casi relativi a Napoli e Milan anche se, per quanto gravi e importanti, non sono sfociati in vergognose risse, allontanamenti di giocatori a cui è stato impedito di accedere perfino nel quartier generale dove ci si allena o, peggio ancora, licenziamenti.

Certo che tutti i media hanno parlato delle situazioni anomale di Rudi Garcia, i cui sentori si erano manifestati al momento delle sostituzioni, una giornata dopo l’altra, dei vari Kvara, Osimhen e Politano, tutti adirati nei confronti dell’erede di Luciano Spalletti.

“Non ho apprezzato quello che è successo dopo la Fiorentina, ho avvertito una mancanza di rispetto nei miei confronti. una vicenda fuori luogo e sproporzionata”. Rudi Garcia si è sfogato qualche giorno fa e, guarda caso, il Napoli ha ricominciato dopo la sosta andando a vincere (e convincere) a Verona contro l’Hellas, conquistando tre punti d’oro a Berlino in Champions, forse fondamentali per la conquista degli ottavi.

Anche Pioli ha alzato la voce dopo il tracollo di Parigi, più che per la sconfitta per le dichiarazioni di David Calabria al termine del 3-0 patito contro il Paris Saint Germain. Lui, il capitano, apertamente contro qualcuno del gruppo.

Pioli bacchetta Calabria. “Hai sbagliato”

“Ha sbagliato. Non c’è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità”. Pioli si è messo subito di traverso dopo le esternazioni del capitano rossonero, senza mezzi termini, evidenziando al tempo stesso un clima non proprio idilliaco figlio di un moment tutt’altro che magic per un Milan uscito con le ossa rotte dal doppio confronto con due big tra campionato e Champions: Juventus (prima) e PSG (dopo)

Ma almeno sia nel caso di Rudi Garcia sia nel battibecco Calabria-Pioli ci sono stati sì screzi, ma tutto è rimasto nei canoni di educazione e civiltà. C’è chi, invece, è andato ben oltre.

Alterco e rissa in famiglia: la società prende provvedimenti

Un fatto a di poco increscioso al Montpellier, rivelato dal credibilissimo L’Equipe. Una vicenda vergognosa che ha visto protagonista l’allenatore Michel Der Zakarian e l’ex Liverpool Mamadou Sakho, uno dei giocatori più esperti del gruppo-squadra dei francesi.

Tutto è partito con un alterco verbale, proseguito con una vera e propria rissa tra i due, che sarebbero venuti alle mani, costringendo alcuni testimoni ad intervenire per dividerli. Il Montpellier non poteva stare fermo, così ha deciso di licenziare Sakho tramite il suo inserimento in cassa integrazione. Nei prossimi giorni sarà fissato un appuntamento per le comunicazioni ufficiali.