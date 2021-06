Mangiare correttamente è fondamentale per tutti, ma soprattutto per gli sportivi

Negli ultimi anni, fortunatamente, si va sempre più affermando e in un numero crescente di persone quella volontà di stare in forma e prendersi cura di se stessi da tanti punti di vista: fare una vita sana vuol dire scegliere di avere una vita regolare, magari praticare un po’ di sport, a diversi livelli, e soprattutto seguire una dieta bilanciata perché essere attenti alla propria alimentazione vuol dire avere a cuore il proprio benessere sia fisico che psichico.

Tutti i vantaggi dell’attività sportiva

Non è necessario essere degli sportivi professionisti per scegliere di stare in forma: ormai sono tantissimi gli sportivi amatoriali o i semplici appassionati che hanno deciso di essere più attenti al proprio stato di forma, sia da un punto di vista meramente estetico che da quello dell’attenzione al proprio organismo. E le due cose, in qualche modo procedono di pari passo. Andare a correre o fare delle semplici passeggiate, frequentare una palestra o iscriversi in piscina, ma anche allenarsi a casa: sono tutte scelte che, se praticate correttamente, portano sicuramente dei risultati positivi.

Lo sport va necessariamente a braccetto con l’alimentazione

Nessuna attività sportiva è in grado di portare i risultati sperati senza abbinare una corretta alimentazione che proceda di pari passo. Certo, quando sentiamo parlare di dieta tutti tendiamo a storcere il naso, ma ormai appare evidente sempre a più persone che dieta non è sinonimo di non mangiare, o comunque di mangiare poco e soprattutto poco saporito. La dieta prevede solo di imparare a mangiare bene, in modo equilibrato. È fondamentale iniziare la giornata con una colazione ricca di energie che ci consenta di affrontare ciò che ci aspetta. Le fette biscottate rappresentano un eccellente supporto di carboidrati, ai quali possiamo aggiungere gusto e al tempo stesso un importante apporto proteico con una crema spalmabile, come ad esempio quelle di Madi Ventura.

Un sano regime alimentare per gli sportivi

Chi pratica sport, poi, ha bisogno di assumere una quantità maggiore di proteine in grado di nutrire i nostri muscoli. Per questo, oltre a scegliere con cura tutti i prodotti alimentari e a combinarli nel modo più corretto, anche con delle giuste integrazioni, è assolutamente una buona idea quella di affidarsi a dei professionisti in grado di seguirci, consigliarci e guidarci per costruire il piano alimentare più adatto alle nostre esigenze. In un quadro di alimentazione bilanciata, è fondamentale dare il giusto peso all’idratazione: bisogna bere molto e spesso, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno è essenziale perché il nostro corpo funzioni perfettamente.

