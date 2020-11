Mancini positivo : il CT della Nazionale in isolamento

Mancini positivo – Il Coronavirus continua a colpire sempre di più il mondo del calcio confermandosi una bestia nera a livello sociale. Dopo il focolaio creatosi nel Genoa, questa volta tocca al tecnico azzurro della Nazionale italiana: Roberto Mancini. L’allenatore azzurro è asintomatico ed è stato immediatamente isolato dopo che il suo tampone è risultato positivo al COVID-19.

Roberto Mancini

Mancini positivo: il tecnico colpito dal Covid dopo la bufera social

Aveva fatto molto clamore una vignetta sul Coronavirus pubblicata dall’allenatore azzurro sul suo profilo ufficiale Instagram . In quell’immagine, poi immediatamente eliminata, c’era l’infermiera che chiedeva vicino ad un paziente “Di cosa ti sei ammalato?” e lui rispondeva “Guardando i telegiornali“. Quel post non è andato giù al mondo del web che subito ha puntato il dito verso il tecnico che è finito nell’occhio del ciclone. Ad attaccare il tecnico azzurro sono stati esponenti del mondo del calcio ma non solo. L’ex Sampdoria ha ricevuto immediatamente l’etichetta di “negazionista”, cioè colui che nega l’esistenza del COVID giudicandolo una mera bufala mediatica creata ad hoc dai media.

Mancini si è immediatamente scusato ammettendo di non voler mancare di rispetto agli ammalati, alle vittime del virus né tantomeno ai sanitari che se ne sono occupati in prima linea. La foto, a sua detta, l’ha pubblicata semplicemente per smorzare quel forte negativismo che l’intera nazione stava e continua ad affrontare oggigiorno.

Mancini ci sarà in Nations League?

Il campionato di Serie A si fermerà per lasciare spazio alla Nazionale. Nell’amichevole contro l’Estonia, fissata per l’11 novembre, il tecnico mancherà sicuramente visto che sarà in isolamento per circa 10 giorni. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente e potrebbe essere in dubbio nelle due partite contro Polonia e Bosnia valenti per la UEFA Nations League. Se il tampone risulterà negativo, il tecnico ritornerà regolarmente sulla panchina.

