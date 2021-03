Manchester United-Milan Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (11-03-2021)

Un Ottavo di Europa League veramente incandescente quello tra il Manchester United e il Milan. Sono due squadre in costruzione e della gloria passata e questa competizione può essere l’elemento cardine del rilancio in vista del futuro.

Il Manchester United si presenta con il vento in poppa non solo grazie al successo in campionato nel derby contro il Manchester City, ma anche dopo la convincente eliminazione della Real Sociedad. La squadra dei diavoli rossi appare nettamente favorita.

Il Milan viene dalla qualificazione sofferta contro la Stella Rossa, ma i 7 punti tra Roma, Udinese e Verona hanno ridato coraggio e convinzione agli uomini allenati da Stefano Pioli. Domani però l’impresa appare molto difficile, ma non impossibile.

Manchester United-Milan, Ottavo d’andata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Manchester United-Milan:

Gli uomini di Gunnar Solskjær devono fare a meno per vari motivi di De Gea, Rashford, Pogba e Cavani. Si va verso il 4-2-3-1 con Henderson tra i pali. Martial unica punta sostenuta dal trio James, Bruno Fernandes, Greenwood.

Peggio sta Stefano Pioli che non potrà ancora contare su Calhanoglu, Bennacer, Ibrahimovic e Mandzukic. Torna Theo Hernandez a sinistra, con Tonali in mezzo al campo vicino a Kessie. Saelemaekers, Krunic e Castillejo (o Rebic se recupera), dietro Leao. Kjaer-Tomori coppia centrale.

Probabili formazioni Manchester United-Milan:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Come vedere Manchester United-Milan in Diretta Tv e Streaming Live:

La partita tra Manchester United e Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Manchester United-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della UEFA Europa League.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Manchester United-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Manchester United Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Manchester United-Milan:

Sono 5 i precedenti all’Old Trafford tra Manchester United e Milan. Il bilancio parla di 4 vittorie per il Manchester United e 1 per il Milan. L’ultimo successo del Manchester United risale alla Champions League 2009/10, finì 4-0 con le reti di Rooney (doppietta), Park Ji-Sung e Fletcher. L’ultimo successo del Milan risale al 2004/05. 0-1 firmato da Crespo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

